Verbotsschilder allein reichen für mehr Sicherheit nicht

Es ist alarmierend, dass die Zahl der Messerangriffe, egal ob bundesweit oder in Bayern, seit Jahren steigt. Vor allem in Innenstädten, auf öffentlichen Plätzen und Straßen, wird Messergewalt zum ernsten Problem. Dass auch Städte in Bayern künftig in bestimmten Bereichen Waffen und Messer verbieten können, ist im Kern richtig. Schließlich kann die Entscheidung darüber, wo genau eine solche Maßnahme sinnvoll ist, auch nur vor Ort getroffen werden. Und: Je weniger Messer im öffentlichen Raum kursieren, je mehr Waffen potenziellen Gewalttätern abgenommen werden können, desto höher ist das Sicherheitsniveau.

Doch damit beginnt schon das Problem: Letztlich können Waffenverbote nur eine Wirkung haben, wenn diese auch kontrolliert wird – wie etwa auf dem Münchner Oktoberfest, wo die Taschenkontrolle Standard ist. Doch schon jetzt bezweifelt die Polizei selbst, dass dafür ausreichend Personal vorhanden ist. Zumal die Erfahrungen aus anderen Städten zeigen: Das Problem der Messerangriffe wird allein durch Verbotsschilder nicht gelöst. Und, auch das gehört zur Wahrheit: Terroranschläge wie in Solingen lassen sich auf diese Weise nicht ausschließen. Denn wer sich bewaffnet, um andere Menschen zu verletzen oder umzubringen, lässt sich auch nicht von Messerverboten abhalten.