Wen wählen? Bald geht der Wahl-O-Mat für die Bayern-Wahl online

Der Wahl-O-Mat hilft bei der Entscheidung, welche Partei man wählen möchte. Auch für die Landtagswahl 2023 in Bayern gibt es ihn. Wann er online geht, steht hier.

Bald stehen Wahlen in Bayern stehen an – doch welche Partei wählt man? Während einigen Menschen die Entscheidung leicht fällt, brauchen andere eine Orientierungshilfe, bei welcher Partei sie ihr Kreuz setzen sollen. Ein beliebtes Hilfsmittel: Der Wahl-O-Mat. Das Online-Tool der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) gibt es schon seit über 20 Jahren. Auch bei der Landtagswahl 2023 in Bayern wird es ihn geben.

Der Starttermin des Wahl-O-Mats für die Bayern-Wahl ist der 13. September 2023. Laut der Bundeszentrale für politische Bildung wird er um die Mittagszeit herum online gehen. Verfügbar ist er bis zum Wahltag der bayerischen Landtagswahl am 8. Oktober 2023.

Ab wann gibt es den Wahl-O-Mat für die Landtagswahl in Bayern 2023?

Auffindbar ist die beliebte und kostenlose Entscheidungshilfe der bpb unter diesem Link: www.wahl-o-mat.de. Auch als App für Android und iOs gibt es den Wahl-O-Mat.

Das Wahl-Tool funktioniert so: Es gibt 38 Thesen, die Nutzerinnen und Nutzer mit "stimme zu", "stimme nicht zu", "neutral" oder "These überspringen" beantworten können. Am Ende erhält man ein Ergebnis, zu viel Prozent die eigenen Interessen und Vorstellungen mit denen der jeweiligen Parteien übereinstimmen.

Die CSU büßt laut einer Civey-Umfrage in der Gunst der bayerischen Wähler zwei Prozentpunkte ein. Die Partei von Ministerpräsident Markus Söder kommt im Zuge der Aiwanger-Affäre auf 36 Prozent.

Für die Landtagswahl in Hessen, die ebenfalls am 8. Oktober 2023 stattfindet, ist der Wahl-O-Mat seit dem 7. September 2023 online.

