Landtag will Söder heute erneut zum Ministerpräsidenten wählen

Heute Morgen will der bayerische Landtag Markus Söder erneut zum Ministerpräsidenten wählen. Die Neuwahl gilt als reine Formalie.

Am Dienstagmorgen, fünf Tage nach der Unterzeichnung des Koalitionsvertrages von CSU und Freien Wählern, will der bayerische Landtag CSU-Chef Markus Söder erneut zum Ministerpräsidenten wählen. Wegen der stabilen Mehrheit von CSU und Freien Wählern ist seine Neuwahl eine reine Formalie. Die beiden Regierungsfraktionen verfügen gemeinsam über 122 der insgesamt 203 Abgeordneten. Die Sitzung startet um 10 Uhr und hat die Wahl als einzigen Tagesordnungspunkt. Anschließend folgt die Vereidigung und eine kurze Rede von Söder.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: AFP

Der CSU-Chef machte bereits vorher deutlich, wie er die nächsten fünf Jahre angehen will. "Wir stellen das Land nicht auf den Kopf", sagte er nach der Unterzeichnung des Koalitionsvertrags. Gemeinsam mit den Freien Wählern will Söder seine Politik weiterführen.

2018 erzielte Söder im ersten Wahlgang notwendige einfache Mehrheit

2018, als Söder erstmals zum bayerischen Ministerpräsidenten gewählt worden war, hatte er in der geheimen Abstimmung 110 Ja-Stimmen und 89 Nein-Stimmen bei drei Enthaltungen erhalten. Damit hatte er im ersten Wahlgang die notwendige einfache Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen erzielt.

Söder wird zum Ministerpräsidenten gewählt – Kabinett wird im November vereidigt

Das neue Kabinett wird in der kommenden Woche, am 8. November, im bayerischen Landtag vereidigt. Wer für die CSU einzieht, wurde bislang nicht offiziell verkündet. Die Freien Wähler hatten bereits am Donnerstag, als der Koalitionsvertrag unterzeichnet wurde, mitgeteilt, wer die Ministerposten erhalten wird.

Nach ihrem deutlichen Stimmenzuwachs bei der Landtagswahl bekommen die Freien Wähler ein viertes Ministerium. Sie übernehmen das Digitalressort von der CSU. Im Gegenzug müssen sie dem Vernehmen nach allerdings einen von bisher zwei Staatssekretärs-Posten an die Christsozialen abgeben. Parteichef Hubert Aiwanger (Wirtschaft), Thorsten Glauber (Umwelt) auch Anna Stolz (Kultus) und Fabian Mehring (Digitales) werden einen Ministerposten erhalten. Tobias Gotthard soll neuer Wirtschaftsstaatssekretär werden.

Lesen Sie dazu auch