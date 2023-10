Landtagswahl in Bayern: Wahlbeteiligung in Wahllokalen - So hoch ist sie nach aktuellem Stand

Die Landtagswahl 2023 in Bayern ist in vollem Gange. Seit 8 Uhr am Sonntagmorgen sind die Wahllokale geöffnet. Wie sich die Wahlbeteiligung in Bayern entwickelt, erfahren Sie hier.

Die Bürgerinnen und Bürger schreiten am 8. Oktober 2023 zur Wahlurne, um ihre Stimmen für die Landtagswahl 2023 in Bayern abzugeben. Wie sich die Wahlbeteiligung entwickelt und wie sie in den größten Städten Bayerns aussieht, erfahren Sie in diesem Artikel.

Übrigens: Die Gesamtergebnisse der Landtagswahl für alle 91 Stimmkreise in Bayern werden nach und nach ab 18 Uhr eintrudeln. Wir haben zudem alle Ergebnisse seit 1946 für Sie aufgelistet.

Liebe Leserinnen und Leser. Wir werden diesen Artikel im Laufe des Wahltages immer wieder für Sie mit neuen Informationen aktualisieren.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können die dpa-digital services GmbH und die Bitmovin GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Rund 9,4 Millionen Menschen im Freistaat können entscheiden, wer in München künftig regiert. CSU und Freie Wähler wollen ihr Bündnis fortsetzen. Spannend wird vor allem das Rennen um Platz zwei und ob es die FDP wieder in den Landtag schafft. Video: dpa

Wahlbeteiligung in Bayern 2023: So hoch ist sie - starker Anstieg in zwei Großstädten

Die ersten Zahlen für Bayern insgesamt lieferte am Nachmittag das Bayerische Landesamt für Statistik. Bis 14 Uhr lag die Wahlbeteiligung demnach bei 35,4 Prozent, wie eine bayernweite Stichprobe ergab. Wichtig hierbei: Die Daten wurden von den Wahlkreisleitern aus ausgewählten Stimmbezirken erfragt und beziehen sich ausschließlich auf Stimmberechtigte, die ihre Stimme persönlich in einem Wahllokal abgegeben haben, wobei Briefwähler nicht berücksichtigt wurden.

Zusätzlich hat das Landesamt für Statistik festgestellt, dass 41 Prozent der Stimmberechtigten in den befragten Stimmbezirken einen Wahlschein beantragt haben, und basierend auf früheren Erfahrungen, bei denen rund 95 Prozent der Wahlscheininhaber per Briefwahl abstimmten, wird die Gesamtwahlbeteiligung auf etwa 60 Prozent geschätzt.

In München lag die Wahlbeteiligung - einschließlich Briefwähler - um 12.30 Uhr bei fast 51 Prozent und damit höher als vor fünf Jahren. In Nürnberg war die Wahlbeteiligung um 12 Uhr mit 26 Prozent auf dem Niveau der letzten Landtagswahl. Dort wurden zu diesem Zeitpunkt nur zwei Fünftel der ausgestellten Briefwahlunterlagen mitgezählt, wie ein Sprecher des Wahlamts erklärte. In Augsburg blieb die Wahlbeteiligung am Mittag mit 19,5 Prozent rund fünf Prozentpunkte hinter der Beteiligung vor fünf Jahren zurück. Dies berichtete die Deutsche Presse-Agentur (dpa) am Sonntagmittag.

Lesen Sie dazu auch

Wahlbeteiligung bei der Landtagswahl 2023 in Bayern: Darum ist sie wichtig

Die Wahlbeteiligung gilt gemeinhin als wichtiger Indikator für die Partizipation und das Engagement der Wahlberechtigten in einer Demokratie. Sie zeigt den Anteil der Wahlberechtigten, die an einer Wahl teilgenommen haben und somit von ihrer Möglichkeit, am politischen Prozess teilzunehmen, Gebrauch gemacht haben. Die Wahlbeteiligung wird dabei gerne als Maß für die "Gesundheit" einer Demokratie angesehen.

Im Wahlsystem Deutschlands gibt es übrigens keine festgelegte Mindestwahlbeteiligung, die erreicht werden muss, damit eine Wahl als gültig betrachtet wird. Auch ungültige Stimmzettel werden bei der Berechnung der Wahlbeteiligung berücksichtigt. In den letzten Jahren hat sich in Deutschland ein positiver Trend bei der Wahlbeteiligung abgezeichnet. Beispielsweise stieg die Wahlbeteiligung bei Bundestagswahlen seit dem Tiefpunkt im Jahr 2009 dreimal in Folge an und erreichte 2021 einen Wert von 76,6 Prozent, wie die Bundeszentrale für politische Bildung berichtet.

Tatsächlich gibt es aber keine allgemein akzeptierte Definition dessen, was eine "gute" Wahlbeteiligung ausmacht, da dies von vielen Faktoren abhängig sein kann, einschließlich des politischen Systems, der Wahlgesetze und der politischen Kultur eines bestimmten Landes. Ein höherer Prozentsatz der Wahlbeteiligung wird jedoch oft als positiv angesehen, da er auf eine breitere Beteiligung der Bevölkerung am demokratischen Prozess hindeutet.

Übrigens: Sie leben in Bayern und haben heute noch nicht gewählt? Dann können Sie hier nachschauen, wann die Wahllokale in Ihrer Umgebung noch geöffnet haben und wie Sie ihr Wahllokal finden. Wer seine Wahlbenachrichtigung verloren hat, muss nicht verzweifeln: Sie können in Ihrem Wahllokal trotzdem wählen.