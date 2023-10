Grüne verlieren in München eines von fünf Direktmandaten

Die Grünen haben in München eines ihrer zuletzt fünf Direktmandate verloren.

Im Stimmbezirk Moosach holte diesmal der CSU-Bewerber Alexander Dietrich mit 32,0 Prozent die meisten Stimmen vor dem wieder angetretenen Grünen-Kandidaten Benjamin Adjei. Dies ging aus dem in der Nacht zu Montag veröffentlichten vorläufigen amtlichen Endergebnis im Stimmkreis hervor. Die beiden Grünen-Spitzenkandidaten Katharina Schulze und Ludwig Hartmann konnten ihre Direktmandate in Milbertshofen (35,3 Prozent) und Mitte (44,6 Prozent) hingegen verteidigen.

Auch Demirel Gülseren (Giesing/32,6 Prozent) konnte die Wählerinnen und Wähler erneut überzeugen. In Schwabing setzte sich Christian Hierneis (34,4 Prozent) erneut gegen den früheren Bildungsminister und jetzigen Antisemitismusbeauftragten Ludwig Spaenle ( CSU) durch.

Darüber hinaus ziehen aus München für die CSU Justizminister Georg Eisenreich (Hadern/32,5 Prozent), Wissenschaftsminister Markus Blume (Ramersdorf/34,8 Prozent) sowie die Landtagsabgeordneten Robert Brannekämper (Bogenhausen/32,9 Prozent) und Josef Schmid (Pasing/33,9 Prozent) über Direktmandate in den neuen Landtag ein.

Die Grünen hatten bei der vorangegangenen Landtagswahl 2018 fünf von neun Stimmkreisen in der Landeshauptstadt erobert. Der nun für die Partei verlorene Bezirk Moosach war damals ein zweites Mal ausgezählt worden, weil der Vorsprung von Adjei vor seiner damaligen CSU-Mitbewerberin Mechthilde Wittmann gerade einmal 0,1 Prozentpunkte betrug. Es war damals gemeinsam mit den Sieg von Patrick Friedl in Würzburg das erste Mal überhaupt, dass die Grünen Direktmandate in Bayern erobern konnten.

