Holetschek: Ampel-Regierung muss zurücktreten

Die CSU wertet das Europawahlergebnis als Klatsche für die Bundesregierung. Landtagsfraktionschef Holetschek fordert Konsequenzen.

Angesichts der deutlichen Verluste für SPD, Grüne und FDP bei der Europawahl hat CSU-Landtagsfraktionschef Klaus Holetschek die Ampel-Regierung zum Rücktritt aufgefordert. "Die Ampel dümpelt in Bayern und Deutschland der Bedeutungslosigkeit entgegen. Diese Bundesregierung hat fertig, jeder Tag, den sie länger im Amt ist, ist ein schlechter Tag für Deutschland. Diese Regierung muss umgehend zurücktreten", sagte Holetschek am Sonntagabend in München.

Das Ergebnis zeige zudem, dass die CSU der stabile Anker innerhalb der Union sei. "Klar ist auch: Die Bäume der Freien Wähler wachsen bundesweit nicht in den Himmel, wenn sie selbst hinter der Kleinstpartei Volt gelandet sind", fügte Holetschek hinzu. Und er warnte: "Eine große Sorge bleibt die AfD, die im Osten mittlerweile die stärkste Kraft sind."

(dpa)