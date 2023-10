Ilse Aigner holt erneut Direktmandat in Miesbach

Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) hat erneut mit großer Mehrheit im oberbayerischen Stimmkreis Miesbach das Direktmandat geholt.

Sie erzielte bei der Landtagswahl am Sonntag nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis 42,6 Prozent und lag damit deutlich vor dem zweitplatzierten Kandidaten der Freien Wähler, Martin Rosenberger (19,0 Prozent). 2018 hatte sie 45,7 Prozent der Erststimmen auf sich vereinen können. Aigner hatte schon am frühen Abend im Fernsehen des Bayerischen Rundfunks angekündigt, dass sie gerne Landtagspräsidentin bleiben will.

(dpa)