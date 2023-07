Weitere Landtagswahl-Umfrage sieht CSU bei 38 Prozent

Zweieinhalb Monate vor der Landtagswahl sieht eine weitere Umfrage die CSU unter der 40-Prozent-Marke und nur knapp über ihrem Landtagswahlergebnis von 2018.

In der Erhebung des Instituts Insa, die "Bild" am Donnerstag veröffentlichte, rangiert die CSU aktuell bei 38 Prozent. Auf Platz zwei liegen in dieser Umfrage die Grünen (15 Prozent), dahinter folgen AfD (14 Prozent), Freie Wähler und SPD (jeweils 11 Prozent). Die FDP kommt auf 5 Prozent, muss also weiter um den Wiedereinzug in den Landtag zittern.

Die Partei von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) liegt damit knapp über dem Ergebnis von 37,2 Prozent, das sie bei der Landtagswahl 2018 erzielt hatte. Zuletzt lag sie auch in einer Civey-Erhebung schon bei 38 Prozent.

Die Umfrage wurde von Insa im Auftrag von "Bild" vom 17. bis zum 24. Juli durchgeführt. 1000 Personen wurden dafür online befragt.

