CSU will mit Regierungsprogramm Kurs halten und für Stabilität sorgen

Die Partei verzichtet in ihrem Regierungsprogramm auf neue Großprojekte, korrigiert aber ihre Wohnungsbaupolitik. Unklarheiten gibt es weiterhin beim 29-Euro-Ticket.

„In Bayern lebt es sich einfach besser.“ Unter dieser Überschrift fasst die CSU ihr Regierungsprogramm für die Landtagswahl zusammen, das CSU-Generalsekretär Martin Huber am Freitag in München vorstellte. Das 22 Seiten starke Programm soll am Montag in der Sitzung des Parteivorstands beschlossen werden.

Alle Projekte wie Meisterbonus und Stärkung der Polizei sind bekannt

Anders als zur letzten Wahl vor fünf Jahren, als die CSU teure Sozialprojekte wie Landesfamilien- und Landespflegegeld auf den Weg brachte, wird es nun keine großen Vorhaben geben. Die CSU wolle Kurs halten, für Stabilität sorgen, Orientierung geben und bereits begonnene Projekte wie die personelle Stärkung der Polizei, die Anhebung der Lehrerbesoldung, den Meisterbonus oder die bayerische High-Tech-Agenda fortführen. „Wir sind permanent im Aktions- und Handlungsmodus“, sagte Huber.

Festgehalten sind in dem Programm im wesentlichen bereits bekannte Projekte. Im Bildungsbereich sind das zum Beispiel die angekündigten 8000 neuen Lehrerstellen oder das Versprechen, bis zum Jahr 2028 alle Schüler mit Tablets auszustatten. Zudem soll es künftig Deutschkurse für Kinder mit Migrationshintergrund schon vor der Einschulung geben. Um sicherzustellen, dass Kinder zum Schulstart Deutsch können, soll es „verbindliche Sprachfeststellungstests“ geben. Ob diese Tests nur symbolischen Charakter haben werden oder als strenge Aufnahmeprüfung zu verstehen sind, ließ Huber offen.

Eigentlich sollten alle Schüler, Studierende und Azubis ein Ticket erhalten

Unklarheiten gibt es auch beim 29-Euro-Ticket. Im Programm steht: „Wir werden ein 29-Euro-Ticket für Schüler, Studenten und Auszubildende einführen.“ Ob tatsächlich allen Schülerinnen und Schülern – unabhängig von Jahrgangsstufe und Entfernung zur Schule – möglich gemacht werden soll, ein bundesweit gültiges 29-Euro-Ticket zu erwerben, konnte Huber nicht beantworten.

Eine bemerkenswerte Korrektur kündigt die CSU in ihrer Wohnungsbaupolitik an. Die erst vor fünf Jahren gegründete staatliche Wohnungsbaugesellschaft BayernHeim soll mit den beiden anderen staatlichen Gesellschaften StadiBau und Siedlungswerk Nürnberg zu einem Unternehmen zusammengefasst werden. Wie berichtet, hatte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) die BayernHeim mit der Maßgabe gegründet, bis zum Jahr 2025 rund 10.000 bezahlbare Wohnungen zu bauen. Zu Beginn dieses Jahres hatte die BayernHeim jedoch erst 234 Wohnungen in ihrem Bestand, aber keine einzige selbst gebaut. Die CSU verspricht jetzt, die neue Gesellschaft „mit dem notwendigen Kapital auszustatten, damit sie weiterhin kraftvoll in neue Wohnungen investieren kann“.

