„Schick einen Mann, mit dir rede ich nicht“: So sexistisch ist die Waldarbeit im Allgäu

Wer an Waldarbeiten denkt, dem kommt vermutlich zuerst das Bild eines Mannes mit Motorsäge in den Kopf. Doch im Wald ändert sich manches. Immer häufiger sind dort Frauen am Ruder. Etwa zehn Prozent der Waldbesitzer, die Mitglied bei der Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) Füssen sind, sind laut deren Vorsitzende Gabi Schmölz mittlerweile weiblich. Das sind circa 100 Frauen. Bei größeren FBG wie denen in Marktoberdorf und Kaufbeuren liegt der Anteil bei rund 20 Prozent, bayernweit sogar bei 40 Prozent.

Alexandra Decker Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Waldarbeit Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Rodenkirchen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis