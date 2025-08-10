Abkühlung und Energietanken im Wald: So gelingt der Waldbesuch

Der Sommer zeigt sich aktuell endlich von seiner besten Seite. Die Temperaturen stiegen, damit aber auch der Wunsch nach Abkühlung. Wer keine Lust auf die vollen Schwimmbäder hat, kann sich ja beim „Waldbaden“ ausprobieren. Auch in Augsburg und Umgebung gibt es Möglichkeiten, dem alternativen Sommerprogramm eine Chance zu geben.

Waldbaden: Was ist das?

Anders als beim richtigen Baden geht es hierbei natürlich nicht um den Sprung ins kühle Nass. In Japan ist „Waldbaden“ bekannt als „Shinrin Yoku“. Übersetzt heißt dies „das bewusste Eintauchen in die Waldatmosphäre“ und ist auf der Insel im Pazifik sogar eine anerkannte Therapieform. Das Potenzial des Waldes ist tatsächlich groß.

Dabei geht es darum, gezielt Zeit im Wald zu verbringen und damit die mentale und physische Gesundheit zu verbessern. Der positive Effekt des Waldes wurde bereits in zahlreichen wissenschaftlichen Studien belegt, in Deutschland ist „Waldbaden“ aber noch nicht so weit, als Therapieform anerkannt zu werden.

Vorteile von Waldbaden: Diese positiven Effekte hat ein Waldspaziergang

Regelmäßige Waldspaziergänge haben einen positiven Einfluss auf den Menschen. Zunächst einmal hilft die Naturauszeit dabei, den Stress des Alltags hinter sich zu lassen. Die Geräusche des Waldes beruhigen und lenken das Gehirn ab. Das hilft dabei, zu entschleunigen und Anspannungen zu verringern.

Tatsächlich gibt es auch Belege, dass ein solches „Waldbaden“ Bluthochdruck und den Blutzuckerspiegel senken kann. Besonders hilfreich ist die Praxis aber für den Kopf. Menschen mit psychischen Krankheiten berichten davon, dass sie sich nach einer Auszeit im Wald zufriedener fühlen.

Im Wald finden Menschen Erholung und reduzieren Stress.

Waldspaziergang: Darauf sollten Besucher achten

Das Phänomen „Waldbaden“ gibt es in Deutschland schon länger und wurde in den vergangenen Jahren zunehmend populärer. Damit Mensch und Wald etwas von der Begegnung haben, hat unter anderem der World Wide Fund For Nature (WWF) Österreich einige Tipps zusammengestellt:

Keinen Müll im Wald lassen. Menschengemachter Müll ist eine Gefahr für Tiere und Umwelt, vor allem Plastik hat stark negative Auswirkungen. Deshalb sollten sich Besucher vorbereiten und einen eigenen Müllbeutel dabeihaben.

Leise sein. Laute Geräusche bedeuten Stress für die sensiblen Waldbewohner. Außerdem macht gerade die Ruhe und Stille den Waldbesuch besonders.

Nicht von den vorgegebenen Wegen abweichen . Zum einen hilft dies, sich zwischen den Bäumen nicht zu verlaufen. Zum anderen schützen Besucher so die Natur und zerstören nicht wichtige Teil des Waldes.

Keine Wildtiere füttern. Grundsätzlich sollten Waldbesucher Wildtieren aus dem Weg gehen. Vor allem Füttern ist tabu. Die Tiere gewöhnen sich schnell an die neue Nahrungsquelle, außerdem können sie Parasiten oder Krankheiten übertragen.

Wichtig ist es, die richtige Strecke auszusuchen und die Schilder zu beachten. Vor allem „Waldbaden“-Neulinge finden so sicher wieder nach Hause. Außerdem ist die richtige Ausrüstung entscheidend. Wer sich gleich für einen ganzen Tag im Wald entscheidet, sollte nicht auf Essen verzichten.

Wer WWF empfiehlt, auf jeden Fall 1,5 Liter Wasser pro Person dabeizuhaben. Für den Notfall sollte das Handy aufgeladen sein, für längere Touren ist zusätzlich eine Powerbank sinnvoll.

Beim Waldspaziergang gilt: Vorsicht vor Wildtieren.

Waldspaziergang: Hier ist Vorsicht geboten

Bei all der Waldromantik müssen sich Besucher aber auch den Gefahren bewusst sein. Darauf sollte man unter anderem achten:

Tiernachwuchs: Vor allem in Zeiten, in denen Muttertiere ihre Kleinen dabeihaben, müssen Menschen diese Tiere meiden. Meistens sind diese dann noch aggressiver und trotz der Scheu doch eine Gefahr für den Menschen.

Waldbrand: Laut der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e.V. gehören Waldbrände zu den größten Gefahren für den Erhalt des Waldes. Wichtig ist deshalb, keine leicht entzündlichen Dinge mit in den Wald zu nehmen oder sogar dort zu lassen. Auf Rauchen muss verzichtet werden.

Morsche Bäume: Auch wenn der Waldausflug ein Abenteuer ist, dürfen morsche Bäume oder Totholz nicht unterschätzt werden. Sie können schnell einbrechen und Menschen verletzen.

Zecken: Lange Kleidung ist eine klare Empfehlung. Wer durch den Wald wandert, sollte Zuhause nach Zecken Ausschau halten, um Borreliose und weitere Erkrankungen zu vermeiden.