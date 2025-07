Waldbrand auf Sardinien: Passagiere aus München können nicht landen

Zwei Flugzeuge waren am Donnerstag vom Flughafen München auf dem Weg nach Sardinien. Doch wegen eines großflächigen Waldbrandes nahe des Zielflughafens Olbia, im Norden der Mittelmeerinsel, waren die Flieger umgeleitet worden. Auch ein weiterer Flug aus Berlin war betroffen.

Statt in Olbia zu landen, wo der Luftraum zeitweise gesperrt war, flogen sie demnach nach Cagliari im Süden der Insel. Die Betreiberfirma des Flughafens, Geasar, teilte später mit, dass der Luftraum über der Stadt wieder freigegeben sei. Der Flughafen blieb zwar geöffnet, ankommende Maschinen konnten jedoch bis abends nicht landen, wie Ansa unter Berufung auf Geasar berichtete. Abflüge waren demnach weiterhin möglich. Laut Betreiberfirma wurden neun Flüge umgeleitet und zehn gestrichen.

Waldbrand auf Sardinien: Mehrere Flugzeuge können nicht landen

Auslöser der Einschränkungen war den Angaben nach ein Waldbrand in der Nähe der Schnellstraße Sassari–Olbia im Gebiet von Su Trambuccone. Feuerwehr, Forstkorps und freiwillige Helfer waren im Einsatz – unterstützt von mehreren Löschhubschraubern.

Wie oft gehen Flüge vom Flughafen München nach Sardinien?

Für gewöhnlich fliegen vom Flughafen München insgesamt zwei bis drei Maschinen der Fluggesellschaften Condor und Lufthansa täglich nach Olbia – und auch zurück. Zweimal täglich steuert die Lufthansa das Ziel an, an Mittwochen sowie am Wochenende kommt ein weiterer von Condor hinzu.

Im geschilderten Fall muss es sich somit um Maschinen der Lufthansa gehandelt haben. Der Flug von München nach Sardinien dauert durchschnittlich rund eine Stunde und vierzig Minuten, teilt der Flughafen auf seiner Webseite mit. Welche Ziele des Münchner Flughafens im Sommer 2025 außerdem neu sind, lesen Sie in diesem Artikel.

Im Übrigen liegt der Flughafen der bayerischen Landeshauptstadt auf der Rangliste aller Flughäfen weltweit nicht einmal unter den Top 100. Wer demnächst eine Reise von München plant, sollte sich vorab über Anfahrt, Parken und Ankunft dort informieren. Auch könnte nützlich sein, wie Menschen von der Innenstadt am schnellsten mit der S-Bahn zum Münchner Airport gelangen. (mit dpa)