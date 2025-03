Waldbrand bei Bayrischzell: 3000 Quadratmeter Fläche nahe „Heißenplatte“ brennen

In der Nähe der oberbayerischen Gemeinden Bayrischzell und Geitau (Landkreis Miesbach) ist am Freitag ein Waldbrand ausgebrochen. In der Nähe des Berggipfels „Heißenplatte“ in den Schlierseer Bergen stehen rund 3000 Quadratmeter Freifläche in Brand, wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd am Abend unter anderem auf Facebook mitteilte.

Es seien Kräfte von Polizei, Rettungsdienst, Feuerwehr, Bergwacht, THW und Polizeihubschrauber im Einsatz. Laut Oberbayerischem Volksblatt sollen rund 120 Feuerwehrleute mit Löscharbeiten beschäftigt sein. Es komme in dem Bereich zu einer starken Rauchentwicklung, weshalb Menschen das Gebiet meiden sollen, teilt die Polizei mit. Für die umliegende Bevölkerung bestehe derzeit aber keine Gefahr.

Waldbrand nahe „Heißenplatte“ bei Geitau: Löschhubschrauber im Einsatz

Wegen des Waldbrandes wurde eine Flugverbotszone in dem Bereich eingerichtet. Die Polizei geht davon aus, dass die Löscharbeiten über den Freitag hinaus andauern werden. Wie der Münchner Merkur berichtet, seien vier Löschhubschrauber bis zum Abend im Einsatz. Das Landratsamt gehe davon aus, dass das Feuer damit gut zu kontrollieren sei, sodass weitere Kräfte abgezogen würden. Für Samstagvormittag seien zusätzlich zwei Großhubschrauber aus Tirol angefordert.

Wie es zu dem Feuer kam ist noch nicht sicher. Nach ersten Erkenntnissen könnte ein Daxenfeuer jedoch Grund dafür sein, so die Polizei. Das Verbrennen von Ästen und Schlagabraum bei Waldarbeiten wird als Daxenfeuer bezeichnet. Das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus warnt jedoch selbst Waldbesitzer und deren Beschäftigte, denen Daxenfeuer grundsätzlich erlaubt sind, bei Waldbrandgefahr auf diese zu verzichten.

Waldbrandgefahr im südlichen Bayern

Das Landratsamt Miesbach warnte bereits zuvor auf seiner Webseite vor einer erhöhten Waldbrandgefahr. „Der Waldbrandgefahrenindex des Deutschen Wetterdienstes gibt derzeit für den Landkreis die Stufe 4 von 5 aus“, heißt es dort. Deshalb rief man dort die Bürgerinnen und Bürger dazu auf, „verantwortungsvoll mit Feuer umzugehen und darauf zu achten, keine offenen Flammen im Wald oder angrenzenden Gebieten zu entfachen“. Das gelte etwa auch für Rauchen, außerdem zu offene Feuer und Lagerfeuer. auch für Rauchen, offenes Feuer und Lagerfeuer

Die „Heißenplatte“ ist ein rund 1593 Meter hoher Gipfel in den Bayerischen Voralpen. Das von dem Feuer betroffene Gebiet liegt Luftlinie etwa auf halber Strecke zwischen Schliersee und Bayrischzell.