Auto setzt fast 10.000 Quadratmeter Wald in Brand

Ein Waldbrand bei Wolframs-Eschenbach (Landkreis Ansbach) hat am Mittwochabend für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Gegen 18 Uhr war ein 71-jähriger Jäger mit seinem Auto in ein Waldgebiet westlich von Selgenstadt gefahren, wo er sich festfuhr, teilt die Polizei mit. Während der Mann zu Fuß losging, um Hilfe zu holen, entzündete sich offenbar aufgrund der vom Fahrzeug ausgehenden Hitze die Grasfläche unter dem Auto.

Hitze von Fahrzeug löst Waldbrand im Landkreis Ansbach aus

Das Feuer griff zunächst auf das Auto über, das laut Mitteilung vollständig ausbrannte. Im Weiteren breitete es sich anschließend auf eine Waldfläche von rund 9600 Quadratmetern aus.

Viele Kräfte der umliegenden Feuerwehren brachten den Brand innerhalb von zwei Stunden unter Kontrolle. Einige Glutnester beschäftigten die Einsatzkräfte noch bis nach 20 Uhr.

Waldbrand bei Wolframs-Eschenbach: Autofahrer (71) stark dehydriert aufgefunden

Der Fahrer wurde später an seiner Wohnanschrift in gesundheitlich schlechtem Zustand und stark dehydriert aufgefunden, heißt es von der Polizei. Darum wurde er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit noch unklar. Die Polizei ermittelt.

Die Waldbrandgefahr in Bayern ist aktuell sehr hoch. Der Gefahrenindex des Deutschen Wetterdienstes ist vielerorts dunkelrot gefärbt – ein Überblick, wo das Risiko am höchsten ist. Erst am Dienstag waren mehr als 400 Einsatzkräfte der Feuerwehr ebenfalls wegen eines Waldbrands ausgerückt.