Waldbrände in Bayern: Wo ist die Gefahr besonders hoch?

Mit der zunehmenden Hitze steigt aktuell auch die Waldbrandgefahr in Bayern. In einigen Regionen gilt aktuell die Warnstufe 4 von 5. Wo die Gefahr besonders hoch ist.

Der Sommer ist inzwischen in Bayern angekommen. Doch neben den sommerlichen Gefühlen steigt auch die Gefahr für Waldbrände. In mehreren Regionen Bayerns ist die Gefahr laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) bereits "hoch". Dort herrscht die Warnstufe 4 von 5.

Waldbrand in Bayern: In diesen Regionen ist Gefahr "sehr hoch"

Im Großteil Bayerns gilt am Freitag die Warstufe 3, also eine "mittlere Gefahr" für Waldbrände. Doch in manchen Regionen ist die Gefahr "hoch". In diesen Regionen des Freistaats zeigt der Waldbrandgefahrenindex des DWD Stufe 4 an:

Kahl am Main

Röllbach

Harburg

Chieming

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

In den kommenden Tagen steigt die Waldbrandgefahr in Bayern weiter an. Bereits am Samstag erwartet der DWD im Großteil Bayerns eine "hohe Waldbrandgefahr". Am Sonntag steigt die Gefahr weiter an, bevor sie am Montag voraussichtlich wieder sinkt.

Waldbrandindex des DWD: Fünf Stufen

Der Waldbrandindex des DWD kennt fünf Stufen. Die ersten beiden Stufen bedeuten eine "sehr geringe Waldbrandgefahr" und eine "geringe Waldbrandgefahr". Stufe 3 steht für eine "mittlere Gefahr". Die oberen beiden Stufen beschreiben eine "hohe Waldbrandgefahr" und eine "sehr hohe Waldbrandgefahr".

Waldbrände in Bayern: Luftbeobachtung über ganz Schwaben

Die Regierung von Schwaben hat im Einvernehmen mit dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten seit diesem Montag für den gesamten Regierungsbezirk Luftbeobachtung als Maßnahme der vorbeugenden Waldbrandbekämpfung angeordnet. Speziell ausgebildete Luftbeobachter und Piloten der Luftrettungsstaffel Bayern und der Regierung von Schwaben halten über den Wäldern Ausschau nach Brandherden.

Die Luftbeobachtung findet in den Nachmittagsstunden zu den höchsten Gefährdungszeiten statt. Gestartet wird von den Landeplätzen in Genderkingen (Landkreis Donau-Ries), Illertissen (Landkreis Neu-Ulm und Durach (Kempten).

Lesen Sie dazu auch

Hitzewelle kommt wohl auf Deutschland zu

In der kommeden Woche könnte eine Hitzewelle mit weit über 30 Grad auf Deutschland zukommen. Es wird schwülwarm bis schwülheiß, wie Meteorologe Dominik Jung von wetter.net berichtet. Am Montag erreichen die Temperaturen neue Höchstwerte für dieses Jahr. Im Schwarzwald werden 35 Grad erwartet. Auch an den restlichen Tagen der Woche bleibt es heiß mit Höchsttemperaturen über 30 Grad. Ein Wetterwechsel ist auch in der Woche darauf bislang nicht erkennbar.