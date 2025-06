DWD gibt höchste Waldbrandgefahrenstufe aus – diese Regionen in Bayern sind betroffen

Mit den anhaltend hohen Temperaturen und kaum Regen steigt auch die Waldbrandgefahr in Bayern. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat in zahlreichen Landkreisen Bayerns die höchste Stufe des Waldbrandgefahrenindexes ausgerufen. Die Warnungen gelten nicht nur für den heutigen Mittwoch, sondern auch für die kommenden Tage.

Betroffen sind vor allem Mittelfranken, die Oberpfalz und das südliche Schwaben. Am Donnerstag verlagert sich der Schwerpunkt in Richtung Bayerischer Wald. Es gilt die dunkelrote Gefahrenindexstufe 5 – das bedeutet laut DWD „sehr hohe Gefahr“. Doch auch für zahlreiche andere Regionen liegt der Index bei Stufe 4, „hohe Gefahr“.

Waldbrände in Bayern: In diesen Orten besteht eine „sehr hohe Gefahr“

Am Mittwoch, 25. Juni, warnt der DWD bei folgenden Messstationen vor einer sehr hohen Waldbrandgefahr (Stufe 5):

Rothenburg ob der Tauber

Schwandorf

Weidenbach-Weiherschneidbach

Regensburg

Wielenbach

Garmisch-Partenkirchen

Nur großflächig entlang der Donau, im Südwesten Bayerns und nördlichen Oberfranken stuft der DWD die Gefahr mit der Stufe 3 als „mittel“ ein. In fast allen anderen Regionen gilt am Mittwoch ebenfalls eine „hohe Gefahr“ (Stufe 4).

Für diese Orte gilt die Warnungen der Stufe 5 am Donnerstag (26. Juni):

Schorndorf-Knöbling

Grainet-Rehberg

Saldenburg-Entschenreuth

Aldersbach-Kramersepp

Waldbrandgefahr bleibt auch in den kommenden Tagen hoch

Am Freitag sinkt die Gefahr in den meisten Orten auf die Stufen 3 (mittlere Gefahr), 2 (geringe Gefahr) oder 1 (sehr geringe Gefahr). An diesem Tag ist gebietsweise mit Regen zu rechnen, die Temperaturen liegt bei vergleichsweise kühleren 24 bis 29 Grad. Am Wochenende wird es mit 28 bis 32 Grad wieder heißer im Freistaat – dementsprechend steigt auch das Waldbrandrisiko. Am Sonntag besteht laut aktueller Vorhersage für Möhrendorf-Kleinseebach und Nürnberg (Flughafen) die Gefahrenstufe 5.

Südlich von Nürnberg, in der Gemeinde Wendelstein, haben hunderte Einsatzkräfte der Feuerwehr erst am Dienstag einen großflächigen Brand gelöscht. Das Feuer war bis auf etwa 100 Meter an die Gemeinde herangerückt. Bewohnerinnen und Bewohner einer Einrichtung für Betreutes Wohnen mussten zur Sicherheit ihre Wohnungen verlassen. Der Brand erstreckte sich über eine Fläche von rund 8000 Quadratmeter.