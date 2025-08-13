Deutscher Wetterdienst schätzt Waldbrandgefahr in Bayern mittel bis hoch ein

Die hohen Temperaturen der vergangenen Tage haben nicht nur für traumhaftes Badewetter gesorgt, sondern auch das Waldbrandrisiko in Bayern erhöht. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) stuft alle Regionen im Freistaat laut dem Waldbrandgefahrenindex auf die Stufen 3 (mittlere Gefahr) und 4 (hohe Gefahr) ein.

Am Mittwoch herrscht vor allem in den Regierungsbezirken Schwaben, Unterfranken, Mittelfranken und Oberfranken sowie in Teilen der Oberpfalz und von Oberbayern eine hohe Waldbrandgefahr. Am Donnerstag und Freitag gibt es in allen Regierungsbezirken Gebiete mit einer hohen Waldbrandgefahr. Besonders betroffen ist dabei der Norden des Freistaates. Nur im Süden und Südwesten gibt es Regionen, welche die Gefahrenstufe Mittel erhalten.

Waldbrandgefahr: DWD liefert tagesaktuelle Gefahrenkarten

Erst zum Wochenende soll die Waldbrandgefahr wieder abnehmen. Nur in Unterfranken soll es dann laut der Prognose des DWD am Samstag und Sonntag noch vereinzelt Gebiete geben, in denen eine große Waldbrandgefahr herrscht. Im Rest des Freistaates sinkt der Index auf die Stufe 3 (mittlere Gefahr), im Süden und Südosten teils sogar auf die Stufen 2 (geringe Gefahr) und 1 (sehr geringe Gefahr).

Der Waldbrandgefahrenindex (WBI) des DWD wird laut dem Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus (STMELF) anhand verschiedener Einflussgrößen, wie Temperatur, relative Luftfeuchte, Niederschlag, Windgeschwindigkeit und Streufeuchte, berechnet. Der DWD gibt zur Abschätzung der Waldbrandgefahr vom 1. März bis zum 31. Oktober auf seiner Website tagesaktuelle Karten heraus, auf denen die Gefahrenstufen farbig eingezeichnet sind. Dort können sich Bürgerinnen und Bürger über die Waldbrandgefahr in ihrer Region informieren.

Rauchverbot in den Wäldern: So verhindern Sie Waldbrände

Ab einer Gefahrenstufe 4 führen laut STMELF Luftbeobachter an Feiertagen und Wochenenden Überwachungsflüge durch. Steigt die Waldbrandgefahr auf die Stufe 5 (sehr hohe Gefahr) gibt es täglich Überwachungsflüge. So sollen anhand der Rauchentwicklung Waldbrände frühzeitig geortet und gelöscht werden.

Um Waldbrände und deren Ausbreitung zu verhindern, stellt das STMELF folgende Verhaltensregeln auf:

Vom 1. März bis 31. Oktober herrscht in Wäldern Rauchverbot.

Beim Autofahren sollen keine Zigarettenkippen aus dem Fenster geworfen werden.

Im Wald oder bis 100 Meter nahe eines Waldes soll kein offenes Feuer entzündet werden.

Nicht auf trockenem Gras parken, da dieses sich am heißen Katalysator entzünden kann.

Waldbrände immer sofort mit möglichst genauer Ortsangabe an die Feuerwehr unter der Telefonnummer 112 melden.

Stets so parken, dass Betriebs-, Rettungs- und Löschfahrzeuge bei ihrem Einsatz nicht behindert werden.