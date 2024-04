Waldbrandgefahr in Bayern steigt: Am Wochenende fast überall Stufe 4 von 5

Die Waldbrandgefahr in Bayern steigt in den kommenden Tagen an. Am Sonntag ist sie fast im ganzen Freistaat hoch. Ein Landkreis ist besonders gefährdet.

Mit zu 30 Grad soll es am Wochenende für diese Jahreszeit ungewöhnlich warm werden. Mit der Temperatur steigt in dieser Woche auch die Waldbrandgefahr. Während diese aktuell in Bayern vom Deutschen Wetterdienst (DWD) als gering (Stufe 2 von 5) eingeschätzt wird, steigt sie bis Sonntag auf 3 (mittlere Gefahr) bis 5 (sehr hohe Gefahr) an.

Waldbrandgefahr in Bayern: Stufe 5 in Garmisch-Partenkirchen

Am Samstag wird die Gefahr vor allem im Südwesten des Freistaats als hoch (Stufe 4) eingestuft. In Garmisch-Partenkirchen gilt am Samstag und Sonntag sogar Stufe 5. Am Sonntag erreicht sie dann ihren Höhepunkt. In den meisten anderen Regionen gibt der DWD die Gefahr als hoch (Stufe 4) an. Nur in wenigen Regionen gilt die Stufe 3. Am Montag bessert sich die Situation leicht, dann sinkt die Gefahr in den meisten Teilen Bayerns auf Stufe 3. Doch vor allem im Süden bleibt sie hoch.

In Teilen der Oberpfalz werden am Wochenende Beobachtungsflüge durchgeführt. Das teilte die Regierung der Oberpfalz am Donnerstag mit. Den Angaben zufolge sollen zweimal täglich auf insgesamt fünf Flugrouten besonders gefährdete Gebiete aus der Luft beobachtet werden. An Bord der Flugzeuge seien neben den ehrenamtlichen Piloten der Flugbereitschaft der Luftrettungsstaffel Oberpfalz auch speziell ausgebildete Luftbeobachter der Feuerwehr oder Verwaltung. Bislang ist nicht bekannt, ob auch in weiteren Regierungsbezirken Bayerns Beobachtungsflüge stattfinden.

Sommerliche Temperaturen und steigende Waldbrandgefahr am Wochenende

Am Wochenende soll es sommerlich warm werden. Der Samstag beginnt sonnig. Zeitweise können aber auch Schleierwolken über Bayern ziehen. Mit Höchstwerten zwischen 24 und 29 Grad wird es für Anfang April außergewöhnlich warm. Am Sonntag wechseln sich Sonne und teilweise dichtere Schleierwolken ab. Dabei kann es mit bis zu 30 Grad noch wärmer werden als am Samstag. (mit dpa)