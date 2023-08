Wie hoch ist die Waldbrandgefahr in Bayern?

In dieser Woche wird es wieder heiß in Bayern. Mit der Temperatur steigt auch die Waldbrandgefahr. In welchen Gebieten sie besonders hoch ist.

Viele Gebiete weltweit haben in diesem Sommer mit Waldbränden zu kämpfen. Zuletzt wüteten Feuer auf Hawaii, bei denen mindestens 93 Menschen ihr Leben verloren. Auch Europa blieb nicht verschont. Unter anderem litten Portugal, Italien, Kroatien, Griechenland und die Türkei unter Waldbränden.

Waldbrandgefahr in Bayern aktuell größtenteils noch gering

Deutschland kam bisher vergleichsweise glimpflich davon. Doch in den kommenden Tagen soll es auch in Bayern wieder heiß werden. Der Deutsche Wetterdienst hat für Montag sogar eine Hitzewarnung herausgegeben. Die Temperaturen können täglich über die 30-Grad-Marke steigen. Und außer vereinzelten Gewittern ist zunächst kein Regen in Sicht.

Damit steigt auch die Waldbrandgefahr im Freistaat. Am Montag gilt in weiten Teilen noch die Gefahrenstufe 1 von 5, was eine "sehr geringe Gefahr" bedeutet. In einzelnen Gebieten stuft der Deutsche Wetterdienst die Gefahr aber bereits als "mittel" (Stufe 3) ein. In diesen Regionen gilt am Montag Stufe 3:

Prackenbach-Neuhäusl

Zwiesel

Grainet-Rehberg

Saldenburg-Entschenreuth

München

Memmingen

Kaufbeuren

Waldbrandgefahr in Bayern steigt in den kommenden Tagen

Während am Montag die Waldbrandgefahr im Großteil des Freistaats noch "sehr gering" ist, steigt sie in den kommenden Tagen an. Schon am Dienstag gilt in weiten Teilen Stufe 2, am Freitag in vielen Regionen sogar Stufe 3.

Waldbrandindex des DWD: Fünf Stufen

Der Waldbrandindex des DWD kennt fünf Stufen. Die ersten beiden Stufen bedeuten eine "sehr geringe Waldbrandgefahr" und eine "geringe Waldbrandgefahr". Stufe 3 steht für eine "mittlere Gefahr". Die oberen beiden Stufen beschreiben eine "hohe Waldbrandgefahr" und eine "sehr hohe Waldbrandgefahr".

Bayerns Feuerwehren bereiten sich auf Waldbrände vor

Bayerns Feuerwehren sehen sich gerüstet für Wald- und Flächenbrände. "Grundsätzlich passt die Fahrzeugausstattung und Ausrüstung", sagte der Chef des Landesfeuerwehrverbands, Johann Eitzenberger. "Es gibt aber immer wieder Bestrebungen um Verbesserungen, egal ob auf örtlicher oder überörtlicher Ebene." Auf kommunaler Ebene gebe es teilweise bereits spezielle Einsatzkonzepte für diese Brandvarianten. Der Verband wolle sich "aktiv in den Prozess einer Aktualisierung Vereinheitlichung einbringen".

Nach Angaben des Innenministeriums wurden die Förderrichtlinien erweitert. Spezielle Waldbrandtanklöschfahrzeuge werden nun mit einem höheren Satz gefördert. Für die Finanzierung der Feuerwehren sind die Kommunen verantwortlich, das Land unterstützt beim Bau von Gerätehäusern und bei der Beschaffung von Einsatzfahrzeugen. (mit dpa)