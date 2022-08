Waldbrandgefahr

vor 18 Min.

Wie gut sind Bayerns Feuerwehren für Waldbrände gerüstet?

Plus Hitzewellen, Dürreperioden und Waldbrände: All das könnte im Sommer in Deutschland häufiger vorkommen. Wie die Feuerwehr in Bayern darauf vorbereitet ist.

Von Michael Mayr

Deutschland wird zum Waldbrandland. Das hat das Jahr 2022 mit seinen Hitzewellen und Dürreperioden gezeigt. Glaubt man den Prognosen der Wissenschaft, wird die Trockenheit in den nächsten Jahren zunehmen – und damit auch die Gefahr für Waldbrände. Bayern ist davon nicht ausgenommen. Doch wie gut sind die Feuerwehren im Freistaat auf Katastrophen, wie sie jüngst im Nationalpark Sächsische Schweiz oder im Berliner Grunewald geschahen, vorbereitet?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen