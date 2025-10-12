Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Bayern
Icon Pfeil nach unten

Waldkraiburg: Polizisten retten verirrten 88-Jährigen im Wald

Waldkraiburg

Polizisten retten verirrten 88-Jährigen im Wald

Mitten in der Nacht entdecken Polizisten einen verlassenen E-Rollstuhl im Wald. Die Suche führt sie zu einem 88-Jährigen – und zu einer Rettung mit glücklichem Ausgang.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Eine Polizeistreife rettete im Mühldorfer Hart einen verirrten 88-Jährigen. (Symbolbild)
    Eine Polizeistreife rettete im Mühldorfer Hart einen verirrten 88-Jährigen. (Symbolbild) Foto: Matthias Balk/dpa

    Zwei Polizisten haben in Waldkraiburg einen hilflos im Wald verirrten 88-Jährigen gerettet. Den beiden Beamten fiel auf ihrer nächtlichen Streife morgens um drei Uhr ein abgestellter Elektrorollstuhl auf einem Parkplatz im Mühldorfer Hart auf - einem mehrere Quadratkilometer großen Wald. Da an dem E-Rollstuhl Adresse und Telefonnummer des Besitzers notiert waren, riefen sie dessen Familie an - welche bestätigte, dass der alte Herr von einem Spaziergang nicht heimgekommen war.

    Die zwei Polizisten suchten anschließend den Wald ab und fanden den 88-Jährigen auf einem Waldweg. Er wirkte auf die Beamten wohlauf, wurde jedoch sicherheitshalber zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden