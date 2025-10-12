Polizisten retten verirrten 88-Jährigen im Wald

Zwei Polizisten haben in Waldkraiburg einen hilflos im Wald verirrten 88-Jährigen gerettet. Den beiden Beamten fiel auf ihrer nächtlichen Streife morgens um drei Uhr ein abgestellter Elektrorollstuhl auf einem Parkplatz im Mühldorfer Hart auf - einem mehrere Quadratkilometer großen Wald. Da an dem E-Rollstuhl Adresse und Telefonnummer des Besitzers notiert waren, riefen sie dessen Familie an - welche bestätigte, dass der alte Herr von einem Spaziergang nicht heimgekommen war.
Die zwei Polizisten suchten anschließend den Wald ab und fanden den 88-Jährigen auf einem Waldweg. Er wirkte auf die Beamten wohlauf, wurde jedoch sicherheitshalber zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.
