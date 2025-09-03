Waldrapp-Rettung: Ziehmütter unterstützen bedrohte Vögel auf ihrem Zug nach Süden

Bis vor einem Jahr hatte Marie Batzdorf noch nie vom Waldrapp gehört. Seit März verbringt sie jeden Tag mit den Vögeln, die in Deutschland lange ausgerottet waren und auch andernorts bedroht sind. Inzwischen gibt es wieder einige Hundert. Sie werden seit einigen Jahren per Hand aufgezogen und darauf trainiert, sich den Weg nach Süden einzuprägen, wo sie überwintern. Wegen des Klimawandels schaffen die Tiere es nicht mehr über die Alpen und weichen aus. Es ist heuer eine Reise mit Hindernissen, die zu Zeitdruck führt.

Marie Batzdorf schmunzelt, als sie darüber redet, wie sie zu dem Projekt kam. „Der Zufall hat uns zusammengeführt. Ich habe in Leipzig Veterinärmedizin studiert und ein Plakat gesehen, zu einem Vortrag einer früheren Ziehmutter. Der hat mich begeistert.“ Da sie im Februar ihr Studium abgeschlossen hatte, bot sich die Teilnahme an. „Es ist das Beste, das ich mir gerade vorstellen kann. Ich bin permanent draußen und die Entwicklung der Tiere zu sehen, ist toll.“

Die jungen Waldrappen stammen aus einem Zoo in Kärnten

Die 32 Jungtiere, die heuer die Route erlernen sollten, stammen aus einer Kolonie des Tierparks Rosegg im österreichischen Kärnten. Im April wurden sie ins Trainingslager nach Taching (Kreis Traunstein) gebracht. Sie wurden zunächst an die beiden Ziehmütter – die Zweite ist Biologin Johanna Haas – gewöhnt. Die Frauen sind rund um die Uhr für die Tiere da. „Die Freizeit ist auf ein Minimum runtergefahren“, sagt Batzdorf.

Die Tiere wurden im weiteren Verlauf an den für die Reise benötigten Gleitschirm gewöhnt. Der stand zunächst vor der Voliere, damit die Tiere diesen in Augenschein nehmen können. Später fuhr er herum und hob im nächsten Schritt schließlich im Juni erstmals ab, in der Hoffnung, dass die Waldrappen folgen. „Eine von uns versteckt sich und schaut auf die GPS-Daten, die Tiere haben keine Erfahrung damit, im Schwarm zu fliegen. Die andere sitzt im Gleitschirm und versucht, dass ihr möglichst viele Vögel folgen. Wir haben einen eingeübten Text, mit dem ich sie über ein Megafon rufe“, sagt Batzdorf. Einen Lieblingsvogel hat sie nicht, aber die schüchternen ins Herz geschlossen. Andere habe eine so enge Bindung, dass sie sich auf Kopf und Schulter der Ziehmütter setzen. Einer der größten Waldrappen ist Knut und auch einer der zärtlichsten, verrät sie.

Viel Wind und Regen bereiten dem Waldrapp-Team im Juli Probleme

War die Stimmung anfangs noch ausgelassen, gab es im Juli einen spürbaren Rückschlag. Ein Waldrapp starb an einer Stromleitung, ein anderer verletzte sich so schwer, dass er eingeschläfert werden musste, ein dritter brach sich ein Bein. Er muss sich erholen und kann die Reise dieses Jahr nicht mit antreten. „Zudem hatten wir viel Wind und Regen und konnten das gemeinsame Fliegen kaum üben“, sagt Projektleiterin Clara Renner. Sie bildet mit den beiden Ziehmüttern und Projektgründer Johannes Fritz das Kernteam.

Am 19. August sollte es für das Team Richtung Andalusien – dort gibt es eine Kolonie – losgehen, um dort Ende September anzukommen. Erster Zwischenstopp auf den über 2500 Kilometern war der Flugplatz in Paterzell (Landkreis Weilheim-Schongau). Der Weg wurde aber nicht fliegend, sondern mit dem Auto zurückgelegt. Mehr als die Hälfte der Vögel war kurz nach dem Abflug nach Taching zurückgekehrt. Renner führt das vor allem aufs fehlende Training zurück. In Paterzell wurde weiter trainiert, doch der große Erfolg blieb aus. Auch der nächste Abschnitt nach Kißlegg im Allgäu wurde Anfang September mit dem Auto bewältigt. Derzeit umfasst das Team 17 Leute. Allein um die Voliere auf- und abzubauen, werden fünf Helfer gebraucht.

Die Waldrappen schaffen den Weg über die Alpen nicht mehr

Die Migration der Vögel ist aufwendiger geworden, weil diese es nicht mehr über die Alpen schaffen. „Die Tiere bleiben, bis sie keine Nahrung mehr finden. Das ist immer später der Fall, und dann hat sich die Thermik so verändert, dass es nicht mehr funktioniert“, berichtet Renner. Tiere aus früheren Projekten werden deswegen in Deutschland angelockt, mit dem Auto übers Gebirge gefahren und legen den restlichen Weg in die Toskana wieder selbst zurück.

Nach Deutschland kehren die Tiere zurück, wenn sie geschlechtsreif sind. Aus Andalusien kam heuer erstmals ein 2023 ausgewilderter Waldrapp zurück. Renner ist zuversichtlich, dass heuer noch größere Strecken in der Luft zurückgelegt werden können, auch wenn es zeitlich eng wird.

Icon vergrößern Mit dem Gleitschirm fliegen die Ziehmutter voraus und die Waldrappen sollen folgen. Foto: Stephanie Millonig Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Mit dem Gleitschirm fliegen die Ziehmutter voraus und die Waldrappen sollen folgen. Foto: Stephanie Millonig

Kann sich Marie Batzdorf nach all den Monaten dann von den Waldrappen trennen? „Wir Ziehmütter sind noch zwei Wochen in Spanien, um die Tiere langsam zu entwöhnen. Leider ist dann Schluss, aber das gehört dazu.“ Einmal wird sie die Tiere noch sehen: im Dezember, wenn sie aus der Voliere in die Freiheit entlassen werden.