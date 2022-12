Maria Vesperbild freut sich auf Besuch Georg Gänsweins

Der Privatsekretär des emeritierten Papstes Benedikt XVI. wird 2023 zu Mariä Himmelfahrt aus Rom anreisen. In diesem Jahr war Maria Vesperbild bundesweit in den Schlagzeilen.

Nach dem stark diskutierten Besuch des Kölner Erzbischofs Rainer Maria Woelki im schwäbischen Maria Vesperbild im August freut man sich in dem Wallfahrtsort nun auf Georg Gänswein. Der Kurienerzbischof und Privatsekretär des emeritierten Papstes Benedikt XVI. wird 2023 zum Fest Mariä Himmelfahrt aus Rom anreisen – und am 15. August ein Pontifikalamt an der Mariengrotte halten. Im kürzlich in einer Auflage von etwa 30.000 Exemplaren erschienenen „Wallfahrtskalender 2023“ heißt es, der „sympathische Erzbischof“ sei „schon früher in den Ferien etliche Male in Maria Vesperbild“ gewesen.

Kardinal Woelki war trotz seines vielfach unter anderem in Medienberichten problematisierten Umgangs mit Missbrauchsfällen und Betroffenen mit Beifall empfangen worden. Wallfahrtsdirektor Erwin Reichart verteidigte ihn gegen Kritik.

Einen "persönlichen Gruß" steuert auch der katholisch-konservative Schriftsteller Mosebach bei

Aus Sicht der Wallfahrtsdirektion ist der Kalender, der bei ihr kostenlos bestellt werden kann, „weit mehr als nur ein Terminkalender“. Er wolle „in diesen Zeiten der Glaubensverwirrung klare Orientierung geben“. Dies geschieht etwa in Gastbeiträgen bekannter katholischer Kleriker und Laien, in denen beispielsweise der Reformprozess „Synodaler Weg“ scharf kritisiert wird. Des Weiteren finden sich „wegweisende“ Bibelworte und geistliche Impulse. Einen kurzen „persönlichen Gruß“ steuert der katholisch-konservative Schriftsteller Martin Mosebach bei.

Ein Höhepunkt des Jahres für Vesperbild wird die feierliche Wiedereröffnung der renovierten Wallfahrtskirche am 30. April 2023 durch den Augsburger Bischof Bertram Meier sein. Sie musste mehrfach verschoben werden.