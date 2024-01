Umbruch in Maria Vesperbild: Das plant der neue Wallfahrtsdirektor

Von Daniel Wirsching - vor 44 Min.

Wallfahrtsorte sind beliebt – allen Skandalen der Kirche zum Trotz. Der neue Wallfahrtsdirektor möchte Maria Vesperbild in die Zukunft führen. Zu Besuch in der Pilgerstätte.

Der frisch gefallene Schnee knirscht unter den Schuhen von Erwin Reichart, als er von der Wallfahrtsdirektion zur Wallfahrtskirche und weiter zur Grotte läuft. Vorbei am Marienbrunnen, in den Menschen Münzen werfen wie in den Trevibrunnen in Rom, vorbei an den Bäumen, die Besucher manchmal wohl aus esoterischen Gründen umarmen, dann den Fußweg entlang in den Wald. Reichart hält kurz an den Findlingen, die die "Ettalpilger" seit den 70er-Jahren von ihren Wallfahrten hierherbringen und mit Jahresplaketten versehen. Maria Vesperbild, das zu Ziemetshausen im Landkreis Günzburg gehört, ist Start- und Endpunkt, die Tradition reicht zurück ins 17. Jahrhundert. Kindern erzähle er, in einer Million Jahren werde es keine Steine mehr in Ettal geben, sagt Wallfahrtsdirektor Monsignore Erwin Reichart, auf dem Gesicht ein Lächeln. Er geht langsamen Schrittes vorbei am Freialtar, dessen Dach bei einem Unwetter einmal von einem umgestürzten Baum beschädigt wurde, bis zur Grotte mit der Fatima-Madonna.

Wallfahrtsdirektor Erwin Reichart geht zum 1. Februar in den Ruhestand

Sicher tausendmal sei er den Weg in den vergangenen Jahren gegangen, sagt Reichart an diesem Vormittag bei einer seiner vorerst letzten Runden. Nun geht er – in den Ruhestand. Reichart wurde 2018 Wallfahrtsdirektor in Maria Vesperbild, der "schwäbischen Hauptstadt Mariens". Am Sonntag wird er 70, von 10.15 Uhr an hält er sein letztes Pilgeramt, einen Gottesdienst, danach ist für ihn hier Schluss. Zum 1. Februar übernimmt sein Nachfolger. Er spüre körperlich und geistig, dass es Zeit sei, sagt er. Maria Vesperbild, das Wallfahren und Pilgern aber werde es noch lange geben, darum mache er sich keine Sorgen. "Es gab hier kein Wunder, keine Erscheinung, und doch wächst Maria Vesperbild und wächst." 350.000 Pilger und Kirchenbesucher kämen jährlich, schätzt Reichart. Das Fass mit dem "Heilig-Drei-Königwasser" in der Kirche sei innerhalb weniger Wochen dreimal aufgefüllt worden. Das wären nach seinen Schätzungen ungefähr 3000 Liter Weihwasser. Was ihn besorge, das sei der Zustand der katholischen Kirche.

