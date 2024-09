Bergsteiger nach mutmaßlichem Sturz von Grat tot gefunden

Ein verunglückter Bergsteiger ist in den Alpen bei Bad Hindelang (Landkreis Oberallgäu) tot geborgen worden. Der 45-Jährige habe am Samstag die Fuchskarspitze überschreiten wollen, teilte die Polizei mit. Angehörigen hatten mit ihm einen Treffpunkt abgemacht, wo er am Abend jedoch nicht erschienen war. Daraufhin durchsuchte die Bergwacht das Gebiet mithilfe eines Drohnenteams, einer alpinen Einsatzgruppe und einem Polizeihubschrauber.

In der Nacht wurde die Suche abgebrochen und am nächsten Morgen wieder aufgenommen. Dabei wurde der Leichnam des 45-Jährigen unterhalb des Grates gefunden. Er war vermutlich vom zerklüfteten Grat abgestürzt.