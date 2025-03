Hydrant aufgedreht: Wasser überflutet mehrere Wohnungen

Ein Mehrfamilienhaus im niederbayerischen Passau ist mit mehreren Hundert Litern Wasser überschwemmt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatten Unbekannte am Mittwochabend einen Wandhydranten im Treppenhaus aufgedreht. Dadurch floss das Wasser ungehindert in die darunter liegenden Stockwerke bis in den Keller. Den Angaben zufolge drang es in Wohnungen und den Fahrstuhlschacht ein.

Ein Bewohner habe das Rauschen des Wassers bemerkt und den Hydranten abgestellt. Die Feuerwehr sei angerückt und habe einen Teil des Wassers abgepumpt, hieß es. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei waren 23 Wohnungen betroffen. Die Schadenshöhe sei noch unklar, liege aber im mittleren sechsstelligen Bereich.