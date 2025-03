E-Fahrrad-Transport in Vollbrand auf Autobahn 96

Ein Transportfahrzeug mit Elektro-Fahrrädern an Bord hat auf der Autobahn 96 bei Wangen im Allgäu (Kreis Ravensburg) Feuer gefangen. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, vor allem auf der Fahrbahn Richtung Norden, sagte eine Polizeisprecherin.

Verletzte gab es nach bisherigen Angaben nicht. Aufgrund des Vollbrandes des Fahrzeugs wurde die Autobahn in Richtung Norden voll gesperrt. Der Verkehr wurde kurz vor Neuravensburg an der Landstraße 2374 abgeleitet. In südlicher Richtung war die Autobahn nur einspurig befahrbar.

Der Notruf ging am Nachmittag ein. Die Feuerwehr war noch mit der Brandbekämpfung beschäftigt. Was das Feuer ausgelöst hat, blieb vorerst unklar.