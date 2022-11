Wann ist das Oktoberfest 2023? Alle Infos zur verlängerten Wiesn

Das 188. Münchner Oktoberfest soll 2023 zwei Tage länger dauern als sonst. Aber wann ist der Termin der nächsten Wiesn? Hier finden Sie alle Infos.

Das Oktoberfest ist das größte Volksfest der Welt und zieht jedes Jahr mehrere Millionen Besucher nach München. Dort gilt die Wiesn als die fünfte Jahreszeit. Doch kommendes Jahr gibt es eine Besonderheit: Das Oktoberfest wird 2023 um zwei Tage länger sein als sonst. Wann der Wiesn-Anstich geplant ist, wie lange das Volksfest dauert und was Besucher beachten müssen, finden Sie in diesem Überblicksartikel.

Termin: Wann ist das Oktoberfest 2023?

"O'zapft is!" Damit wird auch kommendes Jahr der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter ( SPD) wieder das größte Volksfest der Welt eröffnen. Und zwar am Samstag, dem 16. September 2023, um 12 Uhr mittags. Vorher müssen die Wiesnbesucher ohne Bier auskommen: Am ersten Wiesn-Samstag öffnen die Gaststättenbetriebe um 9 Uhr und dürfen ab 10 Uhr alkoholfreie Getränke (kein alkoholfreies Bier) und kleine Gerichte verkaufen, teilt die Stadt München mit.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Oktoberfest 2023: Warum ist die kommende Wiesn länger?

Beim vergangenen Oktoberfest 2022 konnte man nicht von einer Rekord-Wiesn sprechen: Es gab weniger Besucher und es wurde weniger getrunken als in den bisherigen Jahren. Das kommende Oktoberfest wird zumindest ein Maximum erreichen, das ist schon gewiss: Es wird die längste Wiesn, die möglich ist: Der Münchner Stadtrat entschied, dass das Volksfest auf die Dauer von 18 Tagen verlängert wird - zwei Tage länger als die traditionelle Wiesn-Dauer.

Möglich ist das durch den Feiertag am 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit. Eigentlich dauert die Wiesn bis zum ersten Sonntag im Oktober, doch da der Feiertag auf einen Dienstag fällt, kann mit einem Brückentag am Montag das Oktoberfest verlängert werden. Das ist nur alle sechs Jahre möglich.

Oktoberfest 2023: Was sind die Öffnungszeiten?

Für die Bierzelte, den Riesenrad-Besuch, Verkaufsstände und Café-Zelte gibt es unterschiedliche Öffnungszeiten. Die genauen Uhrzeiten haben die Wiesn-Veranstalter noch nicht bekannt gegeben. Allerdings verweisen sie auf ihrer Website auf die Öffnungszeiten des vergangenen Volksfests 2022. Vermutlich werden sich die Uhrzeiten beim kommenden Oktoberfest nicht stark unterscheiden. Für die Bierzelte gilt:

Erster Wiesn-Samstag: Öffnung um 9 Uhr, Getränke ab 10 Uhr, Bieranstich um 12 Uhr

ab 10 Uhr, Bieranstich um 12 Uhr Montag bis Freitag: 10 Uhr bis 23.30 Uhr

Samstags, sonntags und am Feiertag , 3.10.: 9 Uhr bis 23.30 Uhr

In den großen Festhallen gibt es das letzte Bier und die letzte Musik um 22.30 Uhr. In den kleinen Zelten wie Bratereien, Imbiss- und Cafézelten sind Ausschank- und Musikende erst um 23 Uhr.

Lesen Sie dazu auch

Doch nicht nur Bier und Musik gehören zum Oktoberfest: Auch Imbiss-Buden, Jahrmarktstände und Souvenir-Verkäufer sind auf der Wiesn. Das waren die Öffnungszeiten der Verkaufsstände 2022, die auch für die kommende Saison gelten könnten:

Erster Wiesn-Samstag: 9 Uhr bis 24 Uhr

Montag bis Donnerstag: 9 und 10 Uhr bis 23.30 Uhr

Freitags: 9 und 10 Uhr bis 24 Uhr

Samstags: 9 Uhr bis 24 Uhr

Erster und zweiter Sonntag sowie am Feiertag : von 9 bis 23.30 Uhr

: von 9 bis 23.30 Uhr Dritter Sonntag: 9 Uhr bis 24 Uhr

Anfahrt: Wo findet das Oktoberfest 2023 statt?

Traditionell findet das Oktoberfest auf der Theresienwiese in München statt, zu Füßen der Bavaria-Statue. Sie ist der größte Festplatz in der bayerischen Hauptstadt, im Frühjahr wird dort das Frühlingsfest und im Winter das Tollwood-Festival veranstaltet.

Die Veranstalter der Wiesn empfehlen auf der offiziellen Website zum Oktoberfest, im Navi oder der Online-Karte die Standorte „Theresienwiese“ oder „Bavariaring“ einzugeben. Besser sei es jedoch, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zur Wiesn zu fahren. Die nächsten U-Bahn- und S-Bahn-Stationen sind:

Theresienwiese (U4, U5)

(U4, U5) Goetheplatz (U3, U6)

Schwanthalerhöhe (U4, U5)

(U4, U5) Hackerbrücke (S-Bahnen)

Da das Oktoberfest auf der Theresienwiese ziemlich groß ist, kann man auf dem Platz schnell den Überblick verlieren. Bierzelte, Toiletten, Geldautomaten: Wo sich was befindet, lässt sich online auf der offiziellen Oktoberfest-Karte herausfinden.

Oktoberfest 2023: Wie kann ich einen Tisch reservieren?

Die Tische in den Bierzelten auf dem Oktoberfest sind jedes Jahr heißbegehrt. Gruppen können deshalb einen Tisch reservieren - auch wenn zur Reservierung keine grundsätzliche Pflicht herrscht und etwa ein Viertel der Tische überhaupt nicht reserviert werden können. Trotzdem erhöht das vorherige Sichern eines Tisches die Wahrscheinlichkeit, dort zu sitzen, wo man es gerne möchte.

Derzeit gibt es noch keine Möglichkeit, Tische in den Bierzelten zu reservieren. Bei den meisten Festzelten wird die Reservierungsmöglichkeit fürs Oktoberfest 2023 aber bis zum Frühjahr freigeschaltet, spätestens im April oder Mai, so die Wiesn-Veranstalter. Die Festwirte informieren auf ihren Websites über den Beginn. Auf der offiziellen Website des Oktoberfests heißt es außerdem: "Bitte nicht: Kurz nach der Wiesn anrufen oder mailen, das bringt nichts."

Hier lassen sich Reservierungen in den Zelten anfragen, nachdem sie freigeschaltet sind: