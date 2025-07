Wann kommt der Sommer in Bayern zurück? DWD-Meteorologe gibt Prognose ab

In den vergangenen Wochen war das Wetter in Bayern teils sehr wechselhaft mit viel Regen und Stürmen, auch die Temperaturen schwankten zwischen Hitze und Tageshöchstwerten, die manchmal sogar unter die 20-Grad-Marke fielen. Die Sommerferien im Freistaat starten jedoch erst noch – am 1. August – und deshalb fragen sich viele: Wann kommt der Sommer in Bayern zurück und mit ihm das Bade- und Ausflugswetter?

Diese Frage lässt sich gar nicht so einfach beantworten. Der Meteorologe Dirk Mewes vom Deutschen Wetterdienst (DWD) erklärt auf Nachfrage unserer Redaktion: „Episodisch meldet sich der Sommer immer wieder mal zurück.“ Heißt: Der Sommer kommt wieder – kann dann aber auch wieder „verschwinden“ – um dann erneut wiederzukommen.

Wetter in Bayern: Sommer kommt immer wieder mal zurück

Eine vorsichtig gute Nachricht für alle Fans des Sommers gibt es aber trotzdem: Die Basis-Klimavorhersage für die Saison ist laut Mewes für den Zeitraum Juli bis September recht optimistisch. Im Vergleich zum Mittel des Referenzzeitraumes der Jahre 1991 bis 2020 werde es zwischen einem und zwei Grad wärmer. Außerdem scheint es auch etwas trockener zu werden als im langjährigen Mittel.

Aber: Wie der DWD-Meteorologe betont, gilt weder die Vorhersage für die Temperatur noch für den Niederschlag als sonderlich sicher. Das liege daran, dass sich die Witterung in Mitteleuropa nicht immer durch langandauernden Hochdruckeinfluss auszeichne. „Dieser wird oftmals von Tiefdruckgebieten unterbrochen, die dann auch Schauer und Gewitter im Gepäck haben“, so Mewes.

Bayern-Wetter: Zuerst bleibt es eher regnerisch und durchwachsen

Es seien lediglich Zehn-Tage-Prognosen möglich, jedoch nehme auch deren Genauigkeit ab, je weiter die Tage vom Startzeitpunkt entfernt liegen. Zur Vorhersage des Wetters in Bayern erklärt Mewes: Für diese Woche wird am Montag (28. Juli) zunächst Regen prognostiziert – vor allem am Alpenrand ist mit mehr Niederschlag zu rechnen. Höchstwerte zwischen 17 und 22 Grad. Ähnlich sieht es am Dienstag (29. Juli) aus, wenngleich es auch Chancen auf etwas Sonne gibt. Mewes dämpft die sommerlichen Erwartungen: „Mit 18 bis 23 Grad bekommen wir vom Wetter, wie einige es wohl empfinden werden, die ‚kalte‘ Schulter gezeigt“, so der DWD-Experte.

Auch der Mittwoch (30. Juli) ist in vielen Teilen Bayerns von Schauern geprägt, Gewitter sind ebenfalls möglich. Das Thermometer klettert nirgends im Freistaat auf mehr als 25 Grad. Donnerstag und Freitag (31. Juli und 1. August) dann etwas mehr Grund zu Optimismus: Die Sonne zeige sich häufiger, so die Vorhersage des Wetterdienstes. „Mit 21 bis 24, an der Donau und nördlich davon auch um 26 Grad nähern sich die Höchstwerte wieder sommerlichen Werten.“ Der Freitag werde dann wohl sogar von schwachem Hochdruckeinfluss geprägt sein. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 24 und 28 Grad. Ein Ausflug zum Badesee scheint also näher zu rücken.

Ab September sind heiße Temperaturen weniger wahrscheinlich

Das Auf und Ab des Sommers könnte den August über anhalten. Wie der Wetterexperte erklärt, wird am 1. September dann der meteorologische Herbst eingeläutet, astronomisch am 22. September. Die Sonnenscheindauer nehme dann stetig ab. „Damit sind, bei entsprechenden Bedingungen, immer noch Werte um oder etwas über 25 Grad möglich“, so Mewes. Aber: „Heiße Tage sind dann wenig wahrscheinlich.“