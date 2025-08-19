Bayern steht ein Sommertag bevor - ein vorerst letzter?

In Bayern können sich die Menschen auf ausgiebigen Sonnenschein freuen. Für Dienstag kündigt der Deutsche Wetterdienst (DWD) sehr warme Luft und bis zu 30 Grad an.

Doch das schöne Wetter bleibt nach den Vorhersagen nicht lange: Die ersten Regenschauer soll es im Südwesten Bayerns in der Nacht zum Mittwoch geben. Am Mittwoch darf die Nordosthälfte sich nach Ankündigung des DWD noch auf Sonne freuen – im Südwestern soll es demnach vermehrt gewittern.

Und der Regen bleibt hartnäckig: Auch in der Nacht zum Donnerstag soll es regnen, in Südbayern kann es auch gewittern. Und so zieht es sich durch den Rest der Woche. Regen und gebietsweise Gewitter erwartet der DWD auch am Donnerstag und Freitag.