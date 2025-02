Streik im öffentlichen Dienst: Hier wird ab Montag getreikt

Die Streiks im öffentlichen Dienst in Bayern gehen weiter: Die Gewerkschaft Verdi hat auch für die kommende Woche tausende Menschen aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen, wie die Deutsche Presse-Agentur meldet. Zu ersten Warnstreiks in diesem Tarifkonflikt war es in Bayern am Mittwoch und Donnerstag gekommen, da waren aber erst einmal nur wenige Kommunen betroffen. Nun wird der Streik deutlich ausgeweitet.

Warnstreiks im öffentlichen Dienst in Bayern: Diese Städte sind betroffen

Dieses Mal sind folgende Kommunen betroffen:

München

Nürnberg

Augsburg

Regensburg

Erlangen

Fürth

Bayreuth

Hof

Bamberg

Coburg

Forchheim

Neumarkt

Schwandorf

Landshut

Passau

Rosenheim

Traunstein

Altötting

Würzburg

Aschaffenburg

Schweinfurt

Ingolstadt

Kösching

In den betroffenen Gemeinden könnten nun Mitarbeiter im kommunalen öffentlichen Dienst, also etwa der Stadtverwaltungen, der Bauhöfe oder der Abfallwirtschaftsbetriebe ihre Arbeit niederlegen. Auch Krankenhäuser, Behinderteneinrichtungen und vereinzelt Kitas könnten betroffen sein. In vielen Städten wird es auch Kundgebungen geben.

Warnstreik: Verdi fordert 8 Prozent mehr Lohn und drei freie Tage zusätzlich

Die Verhandlungen über den Tarif im öffentlichen Dienst werden bundesweit geführt, sie betreffen mehr als 2,5 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen. Die Gewerkschaft fordert acht Prozent mehr Lohn, mindestens aber 350 Euro mehr im Monat, bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Außerdem sollen die Arbeitnehmenden drei zusätzliche freie Tage erhalten. Wer in der Ausbildung ist, soll monatliche 200 Euro mehr bekommen. Tarifkoordinator Peter Hoffmann betont gegenüber der dpa: „Fehlendes Personal lässt sich nur durch attraktive finanzielle Anreize und bessere Arbeitsbedingungen gewinnen.“

Die erste Runde der Tarifverhandlungen fand am 24. Januar statt und wurde ohne ein konkretes Angebot von Arbeitnehmerseite vertagt, wie Verdi mitteilt. Die Verhandlungen werden am 17. und 18. Februar fortgesetzt. (mit dpa)