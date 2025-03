Streiks bis Freitag in Bayern: Mehr Lohn für Frauen gefordert

Um in den Tarifverhandlungen des Öffentlichen Dienstes weiter Druck auszuüben, wird am Donnerstag und Freitag erneut bundesweit gestreikt. Betroffen sind diesmal unter anderem Kliniken, Pflegeheime und Kitas. Laut Verdi beginnt der Warnstreik mit der Frühschicht am Donnerstag und geht bis zum Ende der Nachtschicht am Samstagmorgen um 6 Uhr.

Am Donnerstag sollen vor allem Kliniken, Pflegeheime und Rettungsdienste vom Streik betroffen sein. Bayernweit betreiben Kommunen rund 200 Kliniken, bei rund 30 Kliniken weisen Plakate auf den Streik hin, berichtet der Bayerische Rundfunk. Wie viele Beschäftigte sich beteiligen, ist jedoch noch offen. Verdi habe aber mit den Krankenhäusern und Pflegeheimen sogenannte Notdienstvereinbarungen getroffen, sodass die Versorgung von Notfallen gesichert ist.

Welche Kliniken vom Warnstreik am 6. und 7. März betroffen sind

Nach Angaben des Bayerischen Rundfunks, sind folgende Kliniken und Einrichtungen vom Warnstreik am 6. und 7. März betroffen. Teils sind auch nur Orte, jedoch nicht explizit die Einrichtung, bekannt.

Klinikum Nürnberg

Klinikum Fürth

NürnbergStift

Klinikum Bayreuth

Klinikum Ingolstadt

Klinik Südostbayern

InnKlinikum Altötting

Krankenhaus Agatharied

München Klinik

Amper Klinikum Dachau

Klinik Memmingen

Donau-Ries-Kliniken

Seniorenheime in Nördlingen

Lebenshilfe Donau Ries

Augsburg

Bayreuth

Ingolstadt (am Freitag)

Klinik Kitzinger Land

Klinik Aschaffenburg Alzenau

KlinikuBamberg

Sana Klinikum Coburg

Klinikum Forchheim-Fränkische Schweiz

Bei Streiks am Freitag, 7. März, besonders betroffen: Bereiche mit hohem Frauenanteil

Die Warnstreiks im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes treffen am Freitag besonders Bereiche mit hohem Frauenanteil. Konkret geht es um Einrichtungen der sozialen Arbeit und Erziehung sowie Pflege und Gesundheit, wie die Gewerkschaft Verdi mitteilt. Unter anderem zielen die Aktionen auf Kindertagesstätten, Kliniken und Pflegeeinrichtungen. Auch städtische Kitas in Augsburg werden betroffen sein. Aber auch andere Bereiche des öffentlichen Dienstes von der Autobahnmeisterei bis zur Wasserwirtschaft.

„Insbesondere die sozialen Berufe werden weit überwiegend von Frauen ausgeübt“, sagte die Landesleiterin von Verdi Bayern, Luise Klemens. „Ohne sie wäre unsere Gesellschaft nicht handlungsfähig. Mit ihrem Streik fordern sie mehr Lohngerechtigkeit sowie bessere Arbeitsbedingungen.“

Icon Vergrößern Beschäftigte in der Pflege legen am Donnerstag und Freitag teils ihre Arbeit nieder. Foto: Axel Heimken, dpa (Archivbild) Icon Schließen Schließen Beschäftigte in der Pflege legen am Donnerstag und Freitag teils ihre Arbeit nieder. Foto: Axel Heimken, dpa (Archivbild)

Hohe Verantwortung und schlechte Bezahlung in Pflege, Kitas und Sozialarbeit

Im öffentlichen Dienst arbeiten in der Pflege, in Kitas und in der Sozialarbeit laut Verdi mehrheitlich Frauen. Die Beschäftigten trügen hohe Verantwortung, seien aber oft durch die schlechten Bedingungen großen emotionalen Belastungen ausgesetzt. „Für uns ist eine angemessene Bezahlung für typisch weibliche Berufe eine zentrale Forderung. Doch wir fordern auch strukturelle Änderungen, die faire und gesunde Arbeitsbedingungen ermöglichen“, sagt der Verdi-Fachbereichsleiter für das Gesundheitswesen in Bayern, Robert Hinke.

Diese Forderungen will Verdi durchsetzen

Verdi will mit den Aktionen in den bundesweiten Verhandlungen für einen Tarifvertrag im öffentlichen Dienst Druck machen. Die Gewerkschaft fordert unter anderem acht Prozent mehr Entgelt, mindestens aber 350 Euro mehr im Monat. Die Arbeitgeber hatten bisher kein konkretes Angebot vorgelegt. Die dritte Verhandlungsrunde beginnt am 14. März in Potsdam. (mit dpa)