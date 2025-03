Probealarm in Bayern: Warum nicht überall die Sirenen heulen

Das Ziel des Warntags ist es, bestehende Warnsysteme unter realistischen Bedingungen zu testen. Es handelt sich also um einen Alarm zur Probe. Sirenen und Handys werden um 11 Uhr in Bayern heulen – ganz gleich, ob Warnapps wie Nina oder Katwarn installiert sind oder nicht. Der Warntag findet jährlich am zweiten Donnerstag im März statt. Allerdings sind nicht alle Landkreise in Bayern betroffen. Warum das so ist.

In diesen Bundesländern findet am Donnerstag der Warntag 2025 statt

Nicht nur in Bayern schellen die Sirenen am Donnerstag, 13. März. Auch in drei anderen Bundesländern wird zur Probe gewarnt. Den Anfang macht Rheinland-Pfalz.

Rheinland-Pfalz (10 Uhr)

Hessen (10.15 Uhr)

Bayern (11 Uhr)

Nordrhein-Westfalen (11 Uhr)

Zum ersten Mal wird es beim Warntag auch einen Entwarnungston geben, wenn die Übung vorbei ist.

Warntag 2025: In Bayern fehlen 10.000 Sirenen

An vielen Orten Bayerns wurden fest installierte Sirenen abgebaut. Laut Feuerwehrverband fehlen an die 10.000 Sirenen in Bayern, berichtet der Bayerische Rundfunk. Im Ernstfall könnte dies bedeuten, dass Menschen den Alarm der Sirenen nicht mitbekommen. Zwar gehen bei den meisten Menschen auch Warnungen am Handy per Ton los, wer allerdings im Funkloch steckt oder sein Handy schlichtweg nicht bei sich hat, wird womöglich nicht alarmiert.

Landkreis Rhön-Grabfeld nimmt nicht am landesweiten Warntag teil

Der Landkreis Rhön-Grabfeld ist der nördlichste Landkreis Bayerns. Dort werden zwar Handy-Alarme aufheulen. Doch die Sirenen bleiben stumm. Denn von insgesamt 37 Gemeinden seien nur 16 auf digitale Sirenen-Alarmierung umgerüstet. Vom Landkreis hieß es daher, es sei nicht sinnvoll, zum jetzigen Zeitpunkt am landesweiten Warntag mitzumachen, berichtet der BR.

Auch in der Landeshauptstadt München wird es um 11 Uhr ruhig bleiben. Der ziemlich banale Grund dafür: Auch dort gibt es keine Lautsprecher für Sirenen.

Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) will dies ändern, soll er gesagt haben. Zumindest sei dies bislang der Plan für die Koalitionsverhandlungen. Neben den Gefahren von Naturkatastrophen wies er auch auf mögliche kriegerische Gefahren wie beispielsweise Luftangriffe hin. Ein flächendeckendes Sirenennetz sei zur Warnung unerlässlich. Dass sich am bayernweiten Warntag nicht alle Landkreise beteiligen, sehe er kritisch, aber er könne die Kommunen nicht zwingen. Insgesamt sieht Herrmann den Freistaat auf einem guten Weg, in Bezug auf den Bevölkerungsschutz.

Nächster Warntag bundesweit am 21. September 2025

Zuletzt fand am 24. September 2024 ein bundesweiter Warntag statt. Auch in 2025 wird zum zweiten Mal in Folge am 21. September ein Warntag für alle Bundesländer stattfinden.