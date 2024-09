Wetterdienst warnt vor ergiebigem Dauerregen in Bayern: betroffene Landkreise

In den kommenden Tagen wird das Wetter in Bayern ungemütlich. Es für die Jahreszeit ungewöhnlich kühl – hinzu kommen Regen und in den Alpen Schnee.

Warnungen vor Dauerregen und Schnee in Bayern heute

Am Freitag ist es in Bayern meist stark bewölkt. Vor allem an den Alpen und im südlichen Niederbayern wird es nass. Für mehrere Regionen im Freistaat gilt eine amtliche Unwetterwarnung der Stufe 3 von 4 vor ergiebigem Dauerregen bis mindestens Samstagabend um 22 Uhr. Es werden Niederschlagsmengen zwischen 60 und 90 Liter pro Quadratmeter erwartet. Diese Landkreise sind betroffen:

Altötting

Bad Tölz-Wolfratshausen

Berchtesgardener Land

Cham

Deggendorf

Freyung-Grafenau

Garmisch-Partenkirchen

Miesbach

Ostallgäu

Passau

Regen

Rosenheim

Rottal-Inn

Traunstein

Weilheim-Schongau

In zahlreichen anderen Landkreisen im Südosten Bayerns gilt die Warnstufe 2. Mit höchstens acht Grad an den Alpen und 15 Grad am Untermain wird es am Freitag kühl. Die Schneefallgrenze sinkt auf 1000 bis 1300 Meter. In den Alpen oberhalb etwa 1500 Metern erwartet der DWD bis Sonntag verbreitet 15 bis 30, in Staulagen um 50 Zentimeter. In den Chiemgauer und Berchtesgadener Alpen werden es häufig bis 40 Zentimeter Schnee, dort in den Hochlagen oberhalb von rund 2000 Metern örtlich sogar rund ein Meter.

Am Wochenende lässt der Regen in Bayern langsam nach

Auch in der Nacht zum Samstag bleibt es zwischen Allgäu und Oberpfälzer Wald nass, oberhalb von 1000 bis 1500 Metern rechnet der DWD mit kräftigem Schneefall. Tagsüber fällt in der Südosthälfte Bayerns zum Teil kräftiger Regen, in den Alpen schneit es weiter. Richtung Franken bleibt es meist trocken, auch etwas Sonne ist möglich. Für die Jahreszeit bleibt es mit Höchstwerten von nur acht bis zwölf Grad weiterhin kühl. Im westlichen Franken erwartet der DWD bis zu 15 Grad.

In der Nacht zum Sonntag zieht sich der Regen allmählich zum östlichen Alpenrand und ins südliche Niederbayern zurück und wird schwächer. Tagsüber ist es bewölkt, aber zunächst meist trocken. Lediglich am Alpenrand kann es noch leicht regnen. Am Nachmittag kommt in Ostbayern erneut Regen auf. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen acht Grad im Bayerischen Wald und 17 Grad in Mainfranken.