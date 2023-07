Deutscher Wetterdienst warnt heute vor heftigem Starkregen in Bayern

Viel Regen und sogar Schnee: So lautet die Wetterprognose für Mittwoch. In Teilen Bayerns warnt der Deutsche Wetterdienst am Morgen vor heftigem Starkregen.

Der Sommer scheint in Bayern gerade eine Pause einzulegen. In den vergangenen Tagen war es meist grau und nass, immer wieder zogen Gewitter über den Freistaat. Eine Besserung ist auch am Mittwoch nicht in Sicht. Zwar steigt die Temperatur im Laufe der Woche wieder auf bis zu 28 Grad, es werden aber weiterhin immer wieder Schauer und Gewitter erwartet.

Sturmwarnung für Bayern heute: Diese Landkreise sind betroffen

Am Mittwochmorgen warnt der DWD in Teilen Bayerns vor heftigem Starkregen. In manchen Regionen sind Niederschlagsmengen von bis zu 40 Litern pro Quadratmeter möglich. Die Folge könnten Überflutungen von Straßen und Kellern sowie örtliche Überschwemmungen an Bächen und kleinen Flüssen sein. Der DWD rät, Fenster und Türen geschlossen zu halten und Aufenthalte im Freien möglichst zu vermeiden. In diesen Landkreisen gilt die Warnung der Stufe 3 (rot) bis vorerst 9 Uhr:

Lindau

Oberallgäu

Ostallgäu

Wetter in Bayern: Temperatur steigt wieder

Die stärksten Regenschauer erwartet der DWD zwar in Alpennähe, doch auch im Rest Bayerns sind im Laufe des Mittwochs immer wieder Schauer und kurze Gewitter möglich. In den Alpen kann es auf über 2000 Metern sogar leicht schneien. Der DWD rechnet dort mit bis zu zehn Zentimetern Neuschnee. Am wärmsten wird es mit 20 Grad am Untermain.

In der Nacht zum Donnerstag klingen die Schauer ab. Untertags ist es in weiten Teilen des Freistaats stark Bewölkt und von Westen her kann es gebietsweise etwas regnen. In Alpennähe bleibt es meist trocken und zeitweise scheint sogar die Sonne. Die Höchstwerte liegen zwischen 17 Grad an den nördlichen Mittelgebirgen und 23 im Umfeld des Inns.

Der Freitag beginnt nördlich der Donau oft stark bewölkt und örtlich mit etwas Regen. Sonst zeigt sich zeitweise die Sonne. In der zweiten Tageshälfte ziehen wieder einzelne Schauer und Gewitter auf. Die Temperatur steigt auf bis zu 28 Grad.

Schauer und Gewitter am Wochenende in Bayern

In der Nacht zum Samstag erwartet der DWD wieder Schauer und einzelne Gewitter. Untertags bleibt es stark bewölkt. Von Westen her ziehen Schauer auf, später sind dann auch teils starke Gewitter möglich. Die Höchsttemperatur liegt dabei bei 27 Grad. Ähnlich sieht die Vorhersage für Sonntag aus. Es werden weiterhin Schauer und teilweise starke Gewitter erwartet. Bis zu 26 Grad sind dabei möglich.