Wetterdienst warnt vor Gewitter und Tornado in Bayern

Bevor es am Wochenende in Bayern mit bis zu 30 Grad sommerlich warm werden soll, warnt der Deutsche Wetterdienst vor Sturm und Gewitter. Sogar ein Tornado ist nicht ausgeschlossen.

Die Wettervorhersage für das kommende Wochenende lässt erste Sommergefühle aufkommen – und das Anfang April. Doch vorher kann es in Bayern noch richtig ungemütlich werden. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt am Donnerstag vor Sturmböen. Dazu kommen Gewitter mit Hagel. Und auch ein Tornado ist nicht ausgeschlossen.

Sturmwarnung in Bayern: Betroffene Landkreise im Überblick

Am Donnerstag gilt für ganz Bayern bis mindestens 19 Uhr eine amtliche Warnung der Stufe 1 von 4 vor Windböen. In mehreren Regionen warnt der DWD auch vor Sturmböen. Dort gilt die Warnstufe 2 und es sind Böen mit bis zu 80 km/h möglich.

Warnung bis Donnerstag, 20 Uhr oberhalb von 600 Metern:

Bad Kissingen

Rhön-Grabfeld

Kronach

Hof

Wunsiedel im Fichtelgebirge

Warnung bis Freitag, 0 Uhr oberhalb von 800 Metern:

Bayreuth

Tirschenreuth

Neustadt an der Waldnaab

Schwandorf

Cham

Straubing-Bogen

Freyung-Grafenau

Passau

Warnung bis Freitag, 0 Uhr oberhalb von 1500 Metern:

Oberallgäu

Ostallgäu

Garmisch-Partenkirchen

Bad Tölz-Wolfratshausen

Miesbach

Rosenheim

Traunstein

Berchtesgadener Land

Warnung vor Gewitter und Tornado in Bayern heute

Der DWD erwartet zudem am Nachmittag einzelne starke Gewitter in Franken mit Sturmböen und Hagel. In Unterfranken ist ein kurzlebiger Tornado nicht ganz ausgeschlossen. Am Abend sind auch in den übrigen Regionen, vor allem nördlich der Donau und in Niederbayern, einzelne Gewitter wahrscheinlich.

Wetter in Bayern: Sommerliche Temperaturen am Wochenende

Am Wochenende soll es dann sommerlich warm werden. Der Samstag beginnt sonnig. Zeitweise können aber auch Schleierwolken über Bayern ziehen. Mit Höchstwerten zwischen 24 und 29 Grad wird es für Anfang April außergewöhnlich warm. Am Sonntag wechseln sich Sonne und teilweise dichtere Schleierwolken ab. Dabei kann es mit bis zu 30 Grad noch wärmer werden als am Samstag.