Warnung vor starken Sturmböen: Diese bayerischen Landkreise sind betroffen

Der Start in das letzte Drittel des Jahres wird windig – und das in ganz Bayern. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt Anfang Oktober sogar vor starken Sturmböen. Einige Regionen bleiben verschont, doch die meisten Landkreise sind von Böen betroffen.

Starke Sturmböen: In diesen Landkreisen warnt der DWD

Die Warnung des DWD gilt den gesamten Tag über. Vor allem ab zehn Uhr soll es vermehrt zu schweren Sturmböen kommen. In den Alpen können sogar orkanartige Böen auftreten. Ab einer Höhe von 1500 Metern erreichen die Böen eine Geschwindigkeit zwischen 75 und 90 Kilometern pro Stunde. Auf offenem Gelände müssen die Bayern sogar mit Geschwindigkeiten von bis zu 100 Kilometern pro Stunde rechnen.

Zunächst wehen die Böen aus südwestlicher Richtung, später aus Westen. Laut DWD sind diese Landkreise von der Warnstufe 2 betroffen:

Kreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge

Kreis und Stadt Hof

Kreis Kronach

Kreis und Stadt Coburg

Kreis Haßberge

Kreis Rhön-Grabfeld

Kreis Bad Kissingen

Kreis Main-Spessart

Kreis und Stadt Aschaffenburg

Kreis Miltenberg

Kreis und Stadt Würzburg

Kreis und Stadt Schweinfurt

Kreis Lichtenfels

Kreis Kulmbach

Kreis und Stadt Bayreuth

Kreis und Stadt Bamberg

Kreis Kitzingen

Kreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim

Kreis und Stadt Ansbach

Kreis Cham

Kreis Regen

Kreis Straubing-Bogen und Stadt Straubing

Kreis Deggendorf

Kreis Freyung-Grafenau

Kreis Berchtesgadener Land

Kreis Traunstein

Kreis und Stadt Rosenheim

Kreis Miesbach

Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen

Kreis Garmisch-Partenkirchen

Kreis Ostallgäu

Kreis Oberallgäu

Der DWD warnt besonders vor umstürzenden Bäumen, die wegen der Sturmböen vereinzelt auftreten können. Ebenso können herabfallende Gegenstände gefährlich werden. Der Wetterdienst empfiehlt deshalb, lose oder frei stehende Objekte zu sichern und auch Zelte oder Abdeckungen zu befestigen oder möglichst abzubauen. Wer sich im Freien aufhält, sollte auf herabfallende Gegenstände wie Dachziegel oder größere Äste achten.

DWD: In diesen Landkreisen kommt es zu Windböen

Auch die weiteren Teile Bayerns bleiben von einer Warnung des DWD wegen des Windes nicht verschont. Bis zum Abend, gegen 20 Uhr, treten im restlichen Teil Bayerns Windböen auf, die Geschwindigkeiten zwischen 50 und 60 Kilometern pro Stunde erreichen.

In einigen Regionen treten zudem vereinzelt Schauer auf. Dort und auf offenem Gelände erreichen die Böen Geschwindigkeiten von bis zu 70 Kilometern pro Stunde. Diese Landkreise sind laut dem DWD in Bayern betroffen:

Kreis Tirschenreuth

Kreis Neustadt a.d. Waldnaab

Stadt Weiden i.d. Oberpfalz

Kreis Amberg-Sulzbach

Stadt Amberg

Kreis Nürnberger Land

Kreis Erlangen-Höchstadt

Stadt Erlangen

Kreis Forchheim

Stadt Nürnberg

Kreis und Stadt Fürth

Stadt Schwabach

Kreis Roth

Kreis Schwandorf

Kreis Neumarkt i.d. Oberpfalz

Kreis Weißenburg-Gunzenhausen

Kreis Eichstätt

Kreis Kelheim

Kreis und Stadt Regensburg

Kreis Donau-Ries

Kreis Neuburg-Schrobenhausen

Kreis Pfaffenhofen a.d. Ilm

Kreis Dillingen a.d. Donau

Kreis Günzburg

Kreis und Stadt Augsburg

Kreis Aichach-Friedberg

Kreis Dachau

Kreis Freising

Kreis und Stadt Landshut

Kreis Dingolfing-Landau

Kreis Rottal-Inn

Kreis und Stadt Passau

Kreis Neu-Ulm

Kreis Altötting

Kreis Mühldorf a. Inn

Kreis Erding

Kreis Ebersberg

Kreis und Stadt München

Kreis Starnberg

Kreis Fürstenfeldbruck

Kreis Weilheim-Schongau

Kreis Landsberg am Lech

Stadt Kaufbeuren

Stadt Kempten (Allgäu)

Kreis Lindau (Bodensee)

Kreis Unterallgäu

Stadt Memmingen

Icon vergrößern In Bayern wird es Anfang Oktober windig. Foto: Matthias Becker (Symbolbild) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen In Bayern wird es Anfang Oktober windig. Foto: Matthias Becker (Symbolbild)

Warnungen für den gesamten Samstag, Schnee in der Nacht

Abgesehen von den starken Böen beginnt der Samstag in Bayern angenehm. Aus Richtung Westen kommt eine Warmfront, die den Freistaat überquert. Für kurze Zeit bringt sie warme Luft in den Süden Deutschlands, im Laufe des Tages folgt der Wärme aber eine Kaltfront, die auch kühle Meeresluft mit sich bringt. Die Temperaturen liegen zwischen elf und 18 Grad, im Alpenvorland wird es sogar bis zu 21 Grad warm.

Am Abend sagt der DWD Starkregen in der Alpenregion voraus. Besonders das Oberallgäu ist betroffen. Stellenweise regnet es 20 Liter pro Quadratmeter in drei bis sechs Stunden. In der Nacht zum Sonntag fällt in den Alpen bereits Schnee. Oberhalb von 1500 Metern kommen zwischen fünf und zehn Zentimetern dazu, in Staulagen sind sogar bis zu 25 Zentimeter Neuschnee möglich.

Icon vergrößern In den Alpen kündigt sich langsam der Winter an. Die Schneefallgrenze liegt bei 1500 Metern. Foto: Karl-Josef Hildenbrand, dpa (Symbolbild) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen In den Alpen kündigt sich langsam der Winter an. Die Schneefallgrenze liegt bei 1500 Metern. Foto: Karl-Josef Hildenbrand, dpa (Symbolbild)

Sonntag: Weiter windig, vereinzelt Regen

Die Sonne zeigt sich am Sonntag eher weniger. Der Himmel bleibt wolkig bis stark bewölkt, im Nordwesten treten Schauer auf. Gerade im Bereich der Alpen hält der Regen tendenziell länger an, bevor erneut ab einer Höhe von 1500 Metern Schnee fällt. Die Temperaturen bleiben hingegen herbstlich: Zwischen zehn und 15 Grad sind zum Ende der Woche möglich. Es bleibt windig, vor allem den Westen Bayerns begleiten die Böen auch am Sonntag.

In der Nacht enden in weiten Teilen Bayerns vorerst die Schauer. Dennoch kommt es weiterhin zu Sprühregen oder generell leichtem Regen. Die Temperaturen halten sich bei frischen vier bis neun Grad.

Icon vergrößern Am ersten Oktoberwochenende wird es windig und nass. Foto: Thomas Warnack, dpa (Symbolbild) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Am ersten Oktoberwochenende wird es windig und nass. Foto: Thomas Warnack, dpa (Symbolbild)

Start in die neue Woche: Etwas wärmer, doch es bleibt nass

Der Montag beginnt wolkenverhangen. In den meisten Gebieten Bayerns regnet es leicht bis mäßig. Dennoch könnte sich ein kleiner Spaziergang lohnen: Mit Temperaturen zwischen zehn und 14 Grad wird es draußen angenehm. Der Wind hält sich auch zum Wochenstart. Böen kommen allem aus westlicher Richtung.

Der Tageswechsel wird begleitet von Regen. Am östlichen Alpenrand ist auch kräftiger Regen möglich. Laut DWD gibt es gerade im Westen Frankens ab und zu auch trockene Abschnitte.

Dienstag: Wolkendecke, Wind und Regen

Herbstlich geht es weiter. Am Dienstag verhängen dichte Wolken den Himmel. Im Osten Bayerns regnet es häufig, seltener hingegen im westlichen Franken und in Schwaben. Es wird wieder etwas wärmer, bei Temperaturen zwischen zwölf und 18 Grad. Der Wind schwächt deutlich ab, bleibt aber dennoch präsent.

In der Nacht zum Mittwoch halten sich die Wolken weiterhin, laut DWD wird es oft auch trüb. Im Osten bleibt es weiterhin nass, dabei kommen aber lediglich Regen oder Sprühregen vor.