Warnung vor starken Sturmböen: Diese bayerischen Landkreise sind betroffen

Der Start in das letzte Drittel des Jahres wird windig – und das in ganz Bayern. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt Anfang Oktober sogar vor starken Sturmböen. Einige Regionen bleiben verschont, doch die meisten Landkreise sind von Böen betroffen.
Starke Sturmböen: In diesen Landkreisen warnt der DWD
Die Warnung des DWD gilt den gesamten Tag über. Vor allem ab zehn Uhr soll es vermehrt zu schweren Sturmböen kommen. In den Alpen können sogar orkanartige Böen auftreten. Ab einer Höhe von 1500 Metern erreichen die Böen eine Geschwindigkeit zwischen 75 und 90 Kilometern pro Stunde. Auf offenem Gelände müssen die Bayern sogar mit Geschwindigkeiten von bis zu 100 Kilometern pro Stunde rechnen.
Zunächst wehen die Böen aus südwestlicher Richtung, später aus Westen. Laut DWD sind diese Landkreise von der Warnstufe 2 betroffen:
- Kreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge
- Kreis und Stadt Hof
- Kreis Kronach
- Kreis und Stadt Coburg
- Kreis Haßberge
- Kreis Rhön-Grabfeld
- Kreis Bad Kissingen
- Kreis Main-Spessart
- Kreis und Stadt Aschaffenburg
- Kreis Miltenberg
- Kreis und Stadt Würzburg
- Kreis und Stadt Schweinfurt
- Kreis Lichtenfels
- Kreis Kulmbach
- Kreis und Stadt Bayreuth
- Kreis und Stadt Bamberg
- Kreis Kitzingen
- Kreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim
- Kreis und Stadt Ansbach
- Kreis Cham
- Kreis Regen
- Kreis Straubing-Bogen und Stadt Straubing
- Kreis Deggendorf
- Kreis Freyung-Grafenau
- Kreis Berchtesgadener Land
- Kreis Traunstein
- Kreis und Stadt Rosenheim
- Kreis Miesbach
- Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen
- Kreis Garmisch-Partenkirchen
- Kreis Ostallgäu
- Kreis Oberallgäu
Der DWD warnt besonders vor umstürzenden Bäumen, die wegen der Sturmböen vereinzelt auftreten können. Ebenso können herabfallende Gegenstände gefährlich werden. Der Wetterdienst empfiehlt deshalb, lose oder frei stehende Objekte zu sichern und auch Zelte oder Abdeckungen zu befestigen oder möglichst abzubauen. Wer sich im Freien aufhält, sollte auf herabfallende Gegenstände wie Dachziegel oder größere Äste achten.
DWD: In diesen Landkreisen kommt es zu Windböen
Auch die weiteren Teile Bayerns bleiben von einer Warnung des DWD wegen des Windes nicht verschont. Bis zum Abend, gegen 20 Uhr, treten im restlichen Teil Bayerns Windböen auf, die Geschwindigkeiten zwischen 50 und 60 Kilometern pro Stunde erreichen.
In einigen Regionen treten zudem vereinzelt Schauer auf. Dort und auf offenem Gelände erreichen die Böen Geschwindigkeiten von bis zu 70 Kilometern pro Stunde. Diese Landkreise sind laut dem DWD in Bayern betroffen:
- Kreis Tirschenreuth
- Kreis Neustadt a.d. Waldnaab
- Stadt Weiden i.d. Oberpfalz
- Kreis Amberg-Sulzbach
- Stadt Amberg
- Kreis Nürnberger Land
- Kreis Erlangen-Höchstadt
- Stadt Erlangen
- Kreis Forchheim
- Stadt Nürnberg
- Kreis und Stadt Fürth
- Stadt Schwabach
- Kreis Roth
- Kreis Schwandorf
- Kreis Neumarkt i.d. Oberpfalz
- Kreis Weißenburg-Gunzenhausen
- Kreis Eichstätt
- Kreis Kelheim
- Kreis und Stadt Regensburg
- Kreis Donau-Ries
- Kreis Neuburg-Schrobenhausen
- Kreis Pfaffenhofen a.d. Ilm
- Kreis Dillingen a.d. Donau
- Kreis Günzburg
- Kreis und Stadt Augsburg
- Kreis Aichach-Friedberg
- Kreis Dachau
- Kreis Freising
- Kreis und Stadt Landshut
- Kreis Dingolfing-Landau
- Kreis Rottal-Inn
- Kreis und Stadt Passau
- Kreis Neu-Ulm
- Kreis Altötting
- Kreis Mühldorf a. Inn
- Kreis Erding
- Kreis Ebersberg
- Kreis und Stadt München
- Kreis Starnberg
- Kreis Fürstenfeldbruck
- Kreis Weilheim-Schongau
- Kreis Landsberg am Lech
- Stadt Kaufbeuren
- Stadt Kempten (Allgäu)
- Kreis Lindau (Bodensee)
- Kreis Unterallgäu
- Stadt Memmingen
Warnungen für den gesamten Samstag, Schnee in der Nacht
Abgesehen von den starken Böen beginnt der Samstag in Bayern angenehm. Aus Richtung Westen kommt eine Warmfront, die den Freistaat überquert. Für kurze Zeit bringt sie warme Luft in den Süden Deutschlands, im Laufe des Tages folgt der Wärme aber eine Kaltfront, die auch kühle Meeresluft mit sich bringt. Die Temperaturen liegen zwischen elf und 18 Grad, im Alpenvorland wird es sogar bis zu 21 Grad warm.
Am Abend sagt der DWD Starkregen in der Alpenregion voraus. Besonders das Oberallgäu ist betroffen. Stellenweise regnet es 20 Liter pro Quadratmeter in drei bis sechs Stunden. In der Nacht zum Sonntag fällt in den Alpen bereits Schnee. Oberhalb von 1500 Metern kommen zwischen fünf und zehn Zentimetern dazu, in Staulagen sind sogar bis zu 25 Zentimeter Neuschnee möglich.
Sonntag: Weiter windig, vereinzelt Regen
Die Sonne zeigt sich am Sonntag eher weniger. Der Himmel bleibt wolkig bis stark bewölkt, im Nordwesten treten Schauer auf. Gerade im Bereich der Alpen hält der Regen tendenziell länger an, bevor erneut ab einer Höhe von 1500 Metern Schnee fällt. Die Temperaturen bleiben hingegen herbstlich: Zwischen zehn und 15 Grad sind zum Ende der Woche möglich. Es bleibt windig, vor allem den Westen Bayerns begleiten die Böen auch am Sonntag.
In der Nacht enden in weiten Teilen Bayerns vorerst die Schauer. Dennoch kommt es weiterhin zu Sprühregen oder generell leichtem Regen. Die Temperaturen halten sich bei frischen vier bis neun Grad.
Start in die neue Woche: Etwas wärmer, doch es bleibt nass
Der Montag beginnt wolkenverhangen. In den meisten Gebieten Bayerns regnet es leicht bis mäßig. Dennoch könnte sich ein kleiner Spaziergang lohnen: Mit Temperaturen zwischen zehn und 14 Grad wird es draußen angenehm. Der Wind hält sich auch zum Wochenstart. Böen kommen allem aus westlicher Richtung.
Der Tageswechsel wird begleitet von Regen. Am östlichen Alpenrand ist auch kräftiger Regen möglich. Laut DWD gibt es gerade im Westen Frankens ab und zu auch trockene Abschnitte.
Dienstag: Wolkendecke, Wind und Regen
Herbstlich geht es weiter. Am Dienstag verhängen dichte Wolken den Himmel. Im Osten Bayerns regnet es häufig, seltener hingegen im westlichen Franken und in Schwaben. Es wird wieder etwas wärmer, bei Temperaturen zwischen zwölf und 18 Grad. Der Wind schwächt deutlich ab, bleibt aber dennoch präsent.
In der Nacht zum Mittwoch halten sich die Wolken weiterhin, laut DWD wird es oft auch trüb. Im Osten bleibt es weiterhin nass, dabei kommen aber lediglich Regen oder Sprühregen vor.
