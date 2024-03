Wetterdienst warnt am Montag vor Sturm und Glätte in Bayern

Zu Beginn der Osterferien warnt der Deutsche Wetterdienst in Teilen Bayerns vor Frost, Glätte und Sturmböen. Im Laufe des Montags wird es dann aber fast überall sonnig.

Nach einem regnerischen und kühlen Wochenende beginnen die Osterferien in Bayern teilweise mit Frost, Glätte und Sturm. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt insbesondere im Süden und Nordosten Bayerns vor Glätte bis Montagmorgen um 9 Uhr. Oberhalb von 600 Metern besteht Rutschgefahr durch gefrierende Nässe oder Schnee. Der DWD empfiehlt, das Verhalten im Straßenverkehr anzupassen. Es gilt die Warnstufe eins von vier. Bei bis zu minus zwei Grad wird es in den Alpen und in den östlichen Mittelgebirgen teilweise frostig.

Sturmwarnung für Bayern: Betroffene Landkreise

Im Osten des Freistaats warnt der DWD sogar mit der Stufe zwei von vier vor Sturmböen oberhalb von 1000 Metern. In exponierten Lagen sind bis zu 80 km/h möglich. Der DWD rät, freistehende Gegenstände zu sichern und im Freien auf herabfallende Gegenstände wie Äste zu achten. In diesen Landkreisen gilt die Warnung bis vorerst 8 Uhr:

Cham

Straubing-Bogen

Regen

Deggendorf

Freyung-Grafenau

In der Nacht zum Dienstag rechnet der DWD mit zunehmendem Föhn und Sturmböen bis zu 85 km/h auf höheren Alpengipfeln. Auch leichter Frost und örtliche Glätte durch überfrierende Nässe oder Reif ist wieder möglich.

Wechselhaftes Wetter zu Beginn der Osterferien in Bayern

Die Wetteraussichten für die erste Woche der Osterferien sind wechselhaft. Nachdem die letzten Schauer an den östlichen Mittelgebirgen und in den Alpen abgeklungen sind, scheint im Laufe des Montags von Südwesten her öfter die Sonne. Mit bis zu zwölf Grad wird es wieder etwas milder als noch am vergangenen Wochenende. Auch am Dienstag wird es teilweise bei bis zu 16 Grad noch sonnig. Doch bereits zur Mitte der Woche zieht wieder Regen auf. Mit bis zu 18 Grad wird es aber noch milder als an den Tagen davor.

Die Vorhersage für das Osterwochenende sind allerdings vielversprechend. Von Karfreitag bis Ostersonntag erwartet der DWD viel Sonne und die Temperatur steigt teilweise über 20 Grad. Am Ostermontag wird es aber wohl wieder kühler und regnerisch.