Warum beginnen die Sommerferien in Bayern 2025 an einem Freitag?

Beim Blick in den Kalender dürften einige Schülerinnen, Schüler und Eltern in Bayern in diesem Sommer etwas verwundert gewesen sein: So fällt der erste Ferientag der Sommerferien 2025 – der 1. August – auf einen Freitag. Das wirkt erst einmal ungewöhnlich. Normalerweise ist am Freitag vor den großen Ferien noch Schule im Freistaat und es gibt die Zeugnisse – erst am Samstag ist dann wirklich frei. Warum das in diesem Jahr anders ist, dafür hat das bayerische Kultusministerium eine Erklärung.

Sommerferien in Bayern 2025: Letzter Schultag ist ein Donnerstag

Dass die Sommerferien 2025 nicht mit einem Wochenanfang beginnen, „mag ungewohnt erscheinen“, gibt das Kultusministerium auf Nachfrage unserer Redaktion zu, erklärt aber, dass das in früheren Jahren immer wieder vorgekommen ist. Zuletzt starteten etwa die Sommerferien im Schuljahr 2020/21 ebenfalls freitags.

Unterschiedliche Wochentage für den Start in die Ferien seien nichts Ungewöhnliches, teilt eine Ministeriumssprecherin mit. Warum beginnen sie in diesem Jahr dann an einem Freitag? Bei der Planung der Ferien sei es unter anderem „ein wichtiges Anliegen, das Reiseaufkommen zu entzerren“. Deshalb, so die Erklärung, starten die Schülerinnen und Schüler in Deutschland nicht gleichzeitig in die Sommerferien. Stattdessen beginnt die Auszeit zeitlich versetzt. So kommt es nicht zu einer deutschlandweiten, großen Reisewelle – mit allen Nachteilen, die das mit sich bringen würde, etwa noch unendliche Staus oder höhere Preise in den Urlaubsgebieten.

Bundesländer stimmen Termine für Sommerferien gemeinsam ab

„Der letzte Schultag vor den Sommerferien muss somit nicht zwangsläufig ein Freitag sein“, so die Ministeriumssprecherin. Die Ferientermine werden bereits mehrere Jahre im Voraus festgelegt. Das haben die Bundesländer in der Kultusministerkonferenz so vereinbart. Die Länder stimmen ihre Ferienkalender aufeinander ab. „Dadurch soll vermieden werden, dass in allen Ländern zur gleichen Zeit der Urlaub angetreten bzw. beendet wird“, heißt es weiter. Zuletzt hatte es aber immer wieder Unmut einiger Bundesländer über den späten Ferienstart in Bayern und Baden-Württemberg gegeben.

Einen gewissen Rahmen gibt es in Bayern aber durch die christlichen Feiertage, an denen man sich traditionell orientiere, wie es aus dem Kultusministerium heißt. Daneben gibt es auch pädagogischen Gesichtspunkte sowie landesspezifische Gegebenheiten. „Für Bayern hat sich die bestehende Ferienregelung bewährt“, so die Sprecherin. Die Schulfamilien könnten sich somit an einem stabilen zeitlichen Rahmen für das Schulleben orientieren und hätten über das Schuljahr verteilt gleichbleibend feste Orientierungspunkte.

Sommerferien 2025: Letzter Ferientag ist der 15. September

Mit dem letzten Schultag am Donnerstag sowie dem ersten Ferientag am Freitag verhindert man nebenbei auch, dass Bayern zeitgleich mit dem süddeutschen Nachbar im Westen in die Ferien startet. Baden-Württemberg startet traditionell gemeinsam mit Bayern am spätesten in die Sommerpause. Doch in Baden-Württemberg beginnen die Ferien 2025 einen Tag früher, am 31. Juli.

Das Ende der Sommerferien fällt in Bayern dann übrigens auf Montag, den 15. September. Dienstag, der 16. September, ist dann der erste Schultag des neuen Schuljahres.