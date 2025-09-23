Warum ein Wiesn-Besuch heuer dringlicher ist als je zuvor

Der warme Wind weht den Sommer gerade irgendwohin. Da rechts rüber, von etwas weiter, blinkt das Riesenrad seine lila Kreise in den Himmel. Von links schaut die Bavaria nachsichtig auf ihre Kinder – so sind sie halt in diesen Tagen. Ein bisschen abseits, hier, im Biergarten vor der Boandlkramerei, plätschert aus dem Festzelt auf der Oidn Wiesn gerade Galas „Freed from Desire“ in bayerischer Spielart. Eine bedirndelte Frau tanzt sich dazu lachend aus dem Zelt in die Arme von jemand und die beiden verschwinden. Hin zu den Lichtern.

Wunschlos glücklich? Nah dran schon.

Sonntagabend ist das gewesen, gerade erst her. Es geht auf Zehne zu, und die erste und (zumindest für heute) einzige Maß, steht auf dem Tisch. Sie schmeckt genau so, wie das sein muss. Wunschlos glücklich ist ein großes Wort, ist aber gerade schon nah dran. Man wartet schließlich seit einem Jahr auf diesen Moment. Und weil man eben nie weiß. Am Eingang hier heißt es zwar appellativ „Auf‘s ewige Leben!“. Das aber ist einerseits ein bisschen drüber und dann auch ziemlich ambivalent. Denn: Weiß man‘s? Wann er einen holt, der Boandlkramer?

Rauf und runter. Und immer im Kreis. Foto: Stefan Küpper

Die Feste muss man deshalb feiern, wie sie fallen. Das ist so wohlfeil wie wahr, gilt dieses Jahr vielleicht aber mehr denn je. Nicht nur, weil der Montag nach so einem Sonntagabend, an dem ganz gemütlich und auch ganz bei sich den Leuten zuprostete, wie ein nasser Faustschlag daherkommen kann. Und der Mittwoch, nach dem Dienstag, zuweilen der neue Montag ist. Vor allem aber doch, weil die Weltlage und ihre Läufte schon mal gefälliger waren. Nicht, dass sich hierzulande, wo der weiß-blaue Paradieszustand quasi Staatsräson ist, vergleichsweise irgend jemand ernsthaft beklagen könnte. Die wirklichen Faustschläge kriegen noch immer die anderen. Aber das eigene Unglück ist bekanntlich zumeist das Größte – das soll gar nicht infrage gestellt werden. Weshalb hier so schlicht wie eindringlich dazu aufgerufen werden soll, ein wenig mehr Wiesn zu wagen. Meinetwegen auch nur innerlich.

Bratwurst und quietsch-pinke Teddys

Vielleicht nicht so außer Rand und Band, wie jene, die einem hier auch immer begegnen. Und die sich, nun ja, definitiv einen zu viel in die Sakristei georgelt haben (mehr Abwechslung bei Synonymen wagen!). Zumal bei einem Maßpreis, der einer ganzen Kiste Bier Ehre macht. Vielleicht auch nicht (oder eben gerade) da, wo es sich zu sehr staut und schiebt und ein wenig sehr menschelt. Aber doch hier, auf dem größten Volksfest der Welt. Das seinem Namen nach allen etwas bietet.

Für die einen ist es, mit einer Bratwurst vor dem Kettenkarussell stehen und der Sache ihren runden Lauf lassen. Für die nächsten ist es an einer Schießbude ihren Liebsten eine Rose (mindestens aber einen quietsch-pinken Teddy) zu schießen. Wieder andere wollen einfach bei Richard Müllers „Selbstfahrer“ das tun, was im wirklichen Leben eben leider nicht geht. Für die Kinder ist hier alles eh die Welt – woran sich die Erwachsenen im Autoscooter just erinnern. Für sehr viele ist es die größte Freude im tief verdampften Zelt, laut singend die Hände in den Himmel zu schmeißen. Und manche wollen einfach in einer ruhigen Ecke eines Biergartens den ganzen Rummel bestaunen, ratschen und ein paar alte Freunde wiedersehen.

Rauf, runter – und noch mal

Ist die Wiesn auch der größte Jahrmarkt der Eitelkeiten (samt Milliarden-Umsatz)? Eh. Gibt es jene, die nur darauf warten, dass irgendwann bald bitte wieder Ruhe einkehrt. Klar. Aber am Ende ist es mit der Wiesn wie mit dem Leben und beim „Skyfall“. Man lässt sich in den Himmel ziehen, man stürzt hinab (was im Bauch sehr schön kribbelt). Dann aber muss es eben nicht vorbei sein.

Auf eine friedliche Wiesn. Noch elf Tage.

Einmal in den Himmel, einmal abstürzen. Und noch mal. Foto: Stefan Küpper