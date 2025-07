So teuer sind Verkehrsverstöße in Bayern

Rund 153 Millionen Euro. So viel Verwarn- und Bußgeld wurde im vergangenen Jahr in Bayern für Verkehrsverstöße fällig. Das Bayerische Polizeiverwaltungsamt in Straubing veröffentlichte dazu eine Bilanz für das vergangene Jahr. Die Einnahmen sind dabei im Vergleich zum Vorjahr 2023 nur leicht gesunken. Dies liege auch an einer Erhöhung der Bußgelder für verschiedene Verstöße.

Verwarngeld oder Bußgeld?

Rechtlich gesehen gibt es bei Strafen für Verkehrsverstöße einen Unterschied zwischen einem Verwarngeld und einem Bußgeld. Wer eine geringfügige Ordnungswidrigkeit begeht, also zum Beispiel ein Parkverbot ignoriert, bei dem wird ein Verwarngeld fällig. Das klassische „Knöllchen“ liegt dabei zwischen fünf und 55 Euro. Ein Bußgeld fängt hingegen bei 60 Euro an. Wird eine Verwarnung ignoriert, kann sie erhöht und damit zum Bußgeld werden.

Wofür wird ein Bußgeld verhängt?

Es gibt viele Verkehrsverstöße, die mit einem Bußgeld geahndet werden. Besonders bekannt sind dabei vor allem das Handy am Steuer, Falschparken oder zu schnelles Fahren.

Icon Vergrößern Teuer und gefährlich: Tippen am Steuer. Foto: Bernd Weißbrod, dpa (Symbolbild) Icon Schließen Schließen Teuer und gefährlich: Tippen am Steuer. Foto: Bernd Weißbrod, dpa (Symbolbild)

Handy am Steuer

Das klassische Verkehrsvergehen des 21. Jahrhunderts bezieht sich nicht nur auf Handys. Auch Smartwatches und ähnliche Geräte dürfen während der Fahrt nicht bedient werden. Ein schneller Blick auf das Display ist jedoch in Ordnung, solange der Verkehr und die Sichtverhältnisse es zulassen und der Fahrer das Gerät nicht in der Hand hält. Wichtig: diese Regeln gelten nicht nur für Autofahrer, sondern auch für Fahrradfahrer. Hier fallen die Strafen jedoch geringer aus.

Wer mit Handy am Ohr oder beim Tippen erwischt wird, muss mit einem Bußgeld zwischen 100 und 200 Euro rechnen. Dazu kommen ein bis zwei Punkte in Flensburg.

Parken und Halten

Auch wenn die Schilder für ein Park- oder Halteverbot schwer zu verstehen sind: das Merken lohnt sich nicht nur, um eine Auseinandersetzung mit dem Beamten zu vermeiden. Denn falsches Parken oder Halten kann zwischen 25 und 110 Euro kosten. Bei schweren Verstößen, zum Beispiel wenn auch andere Verkehrsteilnehmer durch das Falschparken gefährdet werden, droht auch ein Punkt.

Icon Vergrößern Durch eine Rettungsgasse kommen Hilfskräfte schneller an den Unfallort. Das kann Leben retten. Foto: Deutsches Rotes Kreuz (DRK) Icon Schließen Schließen Durch eine Rettungsgasse kommen Hilfskräfte schneller an den Unfallort. Das kann Leben retten. Foto: Deutsches Rotes Kreuz (DRK)

Nutzen der Rettungsgasse

Eine Rettungsgasse kann Leben retten. Deshalb fallen die Strafen für eine unberechtigte Nutzung durch Privatleute auch hoch aus: 200 bis 320 Euro, zwei Punkte und ein Monat Fahrverbot sind die Konsequenz.

Zu schnelles Fahren

Auch im Autoland Deutschland gibt es Geschwindigkeitsbegrenzungen. Neben dem Beitrag zur Verkehrssicherheit kann es sich auch aus finanzieller Sicht lohnen, den Fuß vom Gaspedal zu nehmen. Wichtig ist dabei, dass zwischen Vergehen innerorts und außerorts unterschieden wird. Für Fahrzeuge, die nicht mehr als 3,5 Tonnen wiegen, sind innerorts Strafen zwischen 10 und 800 Euro möglich, wenn mehr als 70 km/h zu schnell gefahren wird. Außerorts liegen die Strafen leicht darunter: 20 bis 700 Euro sind möglich.

Für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen wird es nochmal teurer. Innerorts werden 40 bis 800 Euro, außerorts 30 bis 700 Euro fällig. Beim Abbiegen innerorts gilt hier: maximal Schrittgeschwindigkeit. Wer mit mehr als 11 km/h abbiegt, erhält einen Bußgeldbescheid über 70 Euro und hat einen Punkt mehr auf dem Konto.

Je nachdem, wie viel die Geschwindigkeitsbegrenzung überschritten wurde, kann es auch zu Punkten und einem Fahrverbot kommen. Laut der Bilanz des Bayerischen Polizeiverwaltungsamts kamen 82,5 Prozent der Verkehrsverstöße im vergangenen Jahr durch zu schnelles Fahren zustande.

Wer bekommt das Bußgeld und was passiert damit?

In der Regel erhalten die Kommunen das Bußgeld aus Verkehrsverstößen. Das Geld ist aber nicht zweckgebunden, heißt: es muss nicht zwingend im Verkehrsbereich eingesetzt werden. Kommunen müssen nicht angeben, wofür das Geld letztendlich verwendet wurde.

Verkehrsverstöße leicht zurückgegangen

Laut der Bilanz des Bayerischen Polizeiverwaltungsamts habe sich die Anzahl der Verkehrsverstöße im vergangenen Jahr leicht verringert. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) bewertet die Anzahl der Verstöße in Zusammenhang mit zu schnellem Fahren in einer Mitteilung des Innenministeriums dennoch als zu hoch.