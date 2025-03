Was macht Sie eigentlich glücklich?

„Viele Menschen versäumen das kleine Glück, während sie auf das große vergebens warten.“

Pearl S. Buck, Schriftstellerin (1892-1973)

Gespräch übers Glück neben Getöse. Über das kleine, unscheinbare, über das also, das es auch hier gibt, im Alltagsbrausen an der Autobahn. Andreas Rauschmaier steht an diesem Märzmorgen mit einem Kaffeebecher in der Hand auf dem Rastplatz Burgauer See, gleich an der A8, neben ihm sein 40-Tonner, 19 Meter lang. Der Himmel ist bergseeblau, der Frühlingswind weht die Gedanken zurecht und die Frage auf: Was ist das denn nun, dieses Glück im Kleinen?

Lastwagenfahrer Rauschmaier, 50, Bart, schwarzer Kapuzenpulli, Silberkette um den Hals, der gerade Pause und Zeit für eine Unterhaltung hat - aha, übers Glück reden, wie nett -, deutet nach oben, auf die Windschutzscheibe, dahinter ein Schild mit der Aufschrift „Hamburg“. „Das ist für mich ein Glücksmoment“, sagt er. „Wenn ich reinfahre, in mein Hamburg.“ 17 Jahre lang war er jeden zweiten Tag dort, transportierte Seecontainer von daheim in Stuttgart hinauf in den Norden, vom Neckar an die Elbe, neuneinhalb Stunden hin, neuneinhalb Stunden zurück, zweimal längs durch die Republik.

Glück - in Zeiten weltpolitischer Wirren nicht immer präsent

Und nicht nur Hamburg, sondern noch ein Ort, wo er oft beruflich unterwegs ist, löst bei Rauschmaier Glücksgefühle aus, Finnland. „Die Seen, die Wälder, das ist in meinem Herzen hängengeblieben“, sagt er und nimmt einen Schluck des dampfenden Kaffees. „Die Menschen sind viel entspannter als bei uns. Wenn ich mit dem Lastwagen von der Fähre runterfahre und wieder in Deutschland bin, dann geht der Stress los.“ Rauschmaiers Eindruck trügt nicht. Zum achten Mal in Folge steht Finnland an der Spitze des Weltglücksberichtes, der eben erst veröffentlicht wurde. Nirgendwo auf der Welt sind die Menschen glücklicher, zufriedener, gelassener.

Glück also, großes Wort. Gerade in diesen Zeiten weltpolitischer Wirren, in einer Ära der Ärgernisse und Ängste, dümpelt derlei Hochgefühl oft im Halbdunkel. Die Autoren des Glücksberichtes versuchen zu fassen, wo es dennoch zu finden ist, zuallererst in Beziehungen zu anderen Menschen, schreiben sie. Freilich, Liebe, unbestritten! Aber eben nicht nur da, im Grundsätzlichen, Zwischenmenschlichen, sondern allenthalben und auch im Alltäglichen. Das lernt man, wenn man sich aufmacht zu den Menschen und ihren Vorstellungen davon, was glücklich macht.

Heim zu Familie fahren: Das macht glücklich

Lastwagenfahrer Andreas Rauschmaier bittet ins Führerhaus, ein paar Meter über dem Asphalt, sein Wohnzimmer, wie er sagt. Es gibt einen Kühlschrank, einen Fernseher, auf dem Boden steht eine rosafarbene Thermoskanne. Rauschmaier wollte schon immer Lastwagenfahrer werden. Seinen Eltern zuliebe machte er aber erst eine Ausbildung zum Physiotherapeuten, hängte den Job aber alsbald an den Nagel und setzte sich hinters Steuer, mehr als 30 Jahre ist das nun her. „Ich darf dahin fahren, wo andere Menschen Urlaub machen“, sagt er und lächelt. „Und wenn es doch mal stressig wird, höre ich Musik. Je nach Stimmung Hard Rock, Schlager, Schnulzen, Radio Ballermann“, sagt Rauschmaier, hält kurz inne und fügt hinzu: „Und natürlich ist meine Familie mein Glück. Es ist immer schön, nach Hause zu fahren.“

Icon Vergrößern Auf Achse glücklich: Lastwagenfahrer Andreas Rauschmaier ist gern unterwegs. Foto: Stephanie Sartor Icon Schließen Schließen Auf Achse glücklich: Lastwagenfahrer Andreas Rauschmaier ist gern unterwegs. Foto: Stephanie Sartor

Ortswechsel, eine knappe halbe Stunde von der A8 entfernt. Mittlerweile ist es Mittag geworden und warm, beinahe 20 Grad. Es riecht nach Gras und ein bisschen schon nach Sommer. Wiesen und Wälder, sonst gibt es hier nur wenig, kurz hinter Bieselbach im Landkreis Augsburg. An einer Birke neben einem kleinen Flusslauf und einem hölzernen Flurkreuz lehnt ein Rennrad, der Mann, der eben abgestiegen ist, nimmt seine Sportbrille ab. Zufallsbegegnung am Wegesrand. Lust, ein wenig zu plaudern? Er nickt. 80 Kilometer sollen es heute werden, sagt er. „Radfahren bedeutet mir viel. Freiheit, Fitness, Gesundheit und auch Glück“, erzählt Gabriel, der seinen Nachnamen lieber nicht nennen will. Denn darüber zu sprechen, was einen glücklich macht, was das Herz höher und die Gefühle sich überschlagen lässt, das sei dann doch sehr persönlich, meint er.

Den Kopf freibekommen, nicht so sehr an das denken, was in der Welt passiert

Für Gabriel jedenfalls, blaues Sport-Shirt, Fahrradschuhe, Kappe, bedeutet Glück auch: Den Kopf freibekommen, nicht so sehr an das denken, was da gerade in der Welt passiert. „Ich kann mich doch nicht ständig über den Verrückten in Übersee aufregen“, sagt er und nimmt einen Schluck aus seiner Trinkflasche, die er eben aus dem Rucksack geholt hat. „Es gibt so vieles, das man nicht beeinflussen kann“, fügt er hinzu und zitiert dann den amerikanischen Theologen Reinhold Niebuhr: „Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann und den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann.“ Dann geht er zu seinem Rad, schwingt ein Bein über die Stange, sitzt auf, tritt in die Pedale und verschwindet im Feldwegstaub, der auf den Sonnenstrahlen tanzt.

Dass Sport glücklich macht, ist längst bewiesen. Eine Studie der Universitäten Oxford und Yale zeigt, dass Menschen, die regelmäßig Sport treiben, deutlich seltener traurig sind als jene, die sich weniger bewegen. Im Gehirn wirkt Sport sogar wie eine schwache Droge, die als Glückshormone bezeichneten Botenstoffe Serotonin und Dopamin werden ausgeschüttet, durch die Bewegung wird Stress abgebaut, Angst gedämpft.

Glück im Grünen und im Garten finden

Ganz ähnlich verhält es sich bei Menschen, die viel Zeit im Garten verbringen, wie Wissenschaftler aus Hessen herausgefunden haben. Eine Studie der Hochschule Geisenheim zeigt, dass Menschen mit Garten glücklicher sind als solche ohne.

Die Reise geht weiter, zu einer Frau mit Garten. Es ist Nachmittag geworden, auf den Straßen beginnt der Feierabendstress. Davon ist in der Schrebergartenanlage am Rande des Augsburger Siebentischwalds nichts zu spüren und nichts zu hören und nichts zu sehen, in diesem Mikrokosmos räumlich begrenzten Grüns, dieser kleinen idealisierten Welt, die sich auf nur wenigen Quadratmetern fassen lässt. Rikarda Fleps steht in Jeans und schwarzem Sweatshirt in ihrer Parzelle, die dunklen Haare fallen auf ihre Schultern, sie hält sich die Hand vors Gesicht, die Sonne blendet. Ob man reinkommen dürfe? Um ein bisschen, nicht wundern, übers Glück zu reden? Sie bittet herein, öffnet das niedrige Gartentor.

Mit Freundinnen Kuchen essen, Karten spielen, zufrieden sein

Hinter ihr steht ein Häuschen für Schlechtwettertage, neben ihr ein Zwetschgenbaum, im Beet daneben werden bald Zwiebeln, Knoblauch, Petersilie eingepflanzt, am Zaun wachsen Johannisbeersträucher. „Bei gutem Wetter sind wir fast jeden Tag hier“, sagt Fleps. „Wir wohnen in der Stadt in einem Wohnblock ohne Garten. Es ist schön, dass man hier entspannen und durchatmen kann“, sagt sie.

Icon Vergrößern Draußen glücklich: Rikarda Fleps hat einen Schrebergarten. Foto: Stephanie Sartor Icon Schließen Schließen Draußen glücklich: Rikarda Fleps hat einen Schrebergarten. Foto: Stephanie Sartor

In diesem Innehalten, im Ausblenden des Stadtlärms, finde sie Glück, fährt sie fort. Und an den Nachmittagen, Abenden mit ihren Freundinnen, die hierher kommen. Dann wird Kuchen gegessen, gelacht, gegrillt, gekartelt. „Aber auch, wenn man mal Abstand von allem braucht, ist so ein Garten etwas Wunderbares.“ Im Sommer sei hier alles zugewachsen, sagt die 48-Jährige und deutet nach oben, auf die kahlen Äste über ihrem Kopf. „Da wachsen dann die Isabella-Trauben.“ Und auch die Tulpen dürften bald anfangen zu blühen, ebenso die Hyazinthen und Pfingstrosen. „Mich macht es glücklich, wenn ich hier zwischen all meinen Blumen sein kann“, sagt Fleps. „Und wenn der Flieder duftet.“

In Frieden leben: Mehr Glück geht kaum

Am Abend. Letzte Station auf der Suche nach dem Glück. Die Sonne schickt sich an, zu sinken, die Wiesenhalme am Ortsrand von Westendorf wiegen sich im Wind, am Horizont drehen sich ein paar Windräder, die Schmutter plätschert gelassen dahin. An der kleinen Kneippanlage, wo im Sommer viele Menschen durchs Wasser waten und in der Kälte, die die Beine umspült, eine gewisse Zufriedenheit finden, ist heute nichts los, es ist schließlich erst März und dann doch noch ein bisschen frisch. Olivia und Kevin, die gerade einen kleinen Abendspaziergang machen, bleiben neben dem Becken stehen, halten sich an den Händen, blinzeln in den feuerfarbenen Himmel. „Sonne, Vitamin D, Endorphine“, sagt die junge Frau. „Das macht schon glücklich.“

Beide wollen ihre ganzen Namen nicht nennen, aber dennoch erzählen, wie sie es denn so halten mit dem Glück. Und der Dankbarkeit, die, finden die beiden, eng damit zu tun habe. Dankbar seien sie etwa dafür, dass sie im vergangenen Jahr vom Hochwasser Anfang Juni verschont blieben, während in vielen anderen Häusern des kleinen Ortes im Landkreis Augsburg die Keller vollliefen. „Da hatten wir Glück“, sagt Olivia.

Kevin, Anfang 30, war 13 Jahre Soldat und lange in Abrufbereitschaft, wusste nie, ob er am nächsten Tag nach Mali oder Afghanistan fliegen muss. „Mein Testament hatte ich fertig“, sagt der junge Mann mit den blonden Haaren und der schwarzen Outdoorjacke. Viele Menschen wüssten es gar nicht mehr zu schätzen, wie gut es ihnen gehe, wie sicher das Leben in Deutschland sei, meint er, schaut nachdenklich ins Abendlicht. Bevor er mit Olivia weitergeht, den Feldweg entlang, zurück ins Dorf, wo gerade die Kirchturmglocken angefangen haben zu läuten, hält Kevin noch einen Moment inne, sagt dann: „In Frieden zu leben, das ist doch das größte Glück überhaupt.“