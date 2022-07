Wenn nichts mehr fließt: Wie Menschen schon jetzt ums Wasser streiten

Von Christina Heller-Beschnitt - vor 18 Min.

Wer darf Brunnen bohren? Wer zahlt für Wasserschutz? Schon jetzt streiten Menschen über die Verteilung des Wassers. Drei Betroffene erzählen und fragen immer wieder: Was ist gerecht?

Jochen Berchtold biegt ein paar Schilfrohre auseinander. Er guckt nach links und rechts, geht etwas tiefer in die Knie. „Nichts. Alles trocken hier, dabei hat es gestern geregnet.“ Er sagt diese Sätze mit Empörung in der Stimme und deutet auf eine Wiese, seine Wiese: „Früher konnte man hier überhaupt nicht drauf fahren. Das war ein Sumpf. Und heute? Heute können Sie hier mit schweren Landmaschinen fahren. So trocken ist das. Viel zu trocken und das mittlerweile das ganze Jahr.“

