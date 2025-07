Drei bayerische Wasserfälle unter den beliebtesten Deutschlands

Bayern ist für seine einzigartigen Naturschauplätze bekannt – dazu zählen auch mehrere der beliebtesten Wasserfälle Deutschlands. Das zeigt eine aktuelle Auswertung des Portals wellnessurlaub.com, das Suchvolumina auf diversen Online-Plattformen analysiert und die meistgefragten Wasserfälle ermittelt hat. Besonders hebt der Anbieter dabei die sechs beliebtesten Wasserfälle hervor, die jeweils über 100.000 Mal gesucht wurden.

Den Spitzenplatz nimmt der Lechfall im Allgäuer Füssen ein. Mit rund 202.330 registrierten Online-Suchen zieht das künstlich angelegte Naturschauspiel weit mehr Interesse auf sich als vergleichbare Wasserfälle im Bundesgebiet. Wo der Lech aus dem Alpenvorland in eine enge Klamm tritt, stürzt das Wasser in mehreren Kaskaden über zwölf Meter in die Tiefe. Besonders während der Schneeschmelze erreichen die Wassermassen ein imposantes Ausmaß – der Blick von der historischen Maxsteg-Brücke gilt als besonderes Highlight.

Beliebteste Wasserfälle in Deutschland: Lechfall, Tatzelwurm, Kuhfluchtwasserfälle

Auf Platz drei folgt mit den Tatzelwurm-Wasserfällen im Mangfallgebirge ein weiteres bayerisches Ziel. Die Fälle nahe Oberaudorf sind für ihre wilde, von dichter Vegetation umgebene Schlucht bekannt. Sagenhafte Erzählungen um ein Fabelwesen, den „Tatzelwurm“, verleihen dem Ort zusätzlich eine geheimnisvolle Note.

Ebenfalls in Bayern beheimatet und im Bundesranking auf Rang fünf sind die Kuhfluchtwasserfälle bei Farchant im Landkreis Garmisch-Partenkirchen. Mit einer Fallhöhe von etwa 270 Metern zählen sie zu den höchsten Wasserfällen Deutschlands. Trotz ihres eindrucksvollen Anblicks gelten sie, auch aufgrund ihrer ruhigen Lage am Rand des Estergebirges, eher als Geheimtipp.

Baden-Württemberg: Ebenfalls drei beliebte Wasserfälle in den Top 6

Vervollständigt werden die deutschen Top 6 durch die Triberger Wasserfälle sowie die Allerheiligen-Wasserfälle in Baden-Württemberg und den Uracher Wasserfall auf der Schwäbischen Alb. Während die Triberger Fälle als einer der bekanntesten Wasserfälle Deutschlands gelten, bieten die Standorte in Baden-Württemberg Wanderern und Naturinteressierten Erlebnis- und Erholungsräume.

Zwar nicht in den hervorgehobenen Top 6 des Portals, aber immerhin noch in den Top 10: der Stuibenfall in Oberbayern. Er belegt im Ranking Platz neun. Besonders malerisch ist die Lage bei Reit im Winkl, wo das Wasser in einer engen, von Felsen eingerahmten Schlucht herabstürzt. Der Fußweg zum Stuibenfall ist gut ausgebaut und ermöglicht auch Familien einen unkomplizierten Zugang zu diesem Naturerlebnis.

Die vollständige Top 10 der beliebtesten Wasserfälle in Deutschland:

Lechfall, Bayern Triberger Wasserfälle, Baden-Württemberg Tatzelwurm, Bayern Uracher Wasserfall, Baden-Württemberg Allerheiligen-Wasserfälle, Baden-Württemberg Kuhfluchtwasserfälle, Bayern Todtnauer Wasserfall, Baden-Württemberg Lichtenhainer Wasserfall, Sachsen Stuibenfall, Bayern Trusetaler Wassefall, Thüringen

Lechfall unter den Top 10 der beliebtesten Wasserfälle in Europa

Im europäischen Vergleich reicht es für den bayerischen Lechfall immerhin für einen Platz unter den Top 10. Europas beliebtester Wasserfall bleibt aber der Rheinfall in der Schweiz, gefolgt von drei isländischen Wasserfällen und dem Cascata delle Marmore in Italien.