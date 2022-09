Der Wasserverbrauch ist geregelt: Zu Besuch im trockensten Ort Bayerns

Plus Im Norden des Freistaats liegt Bad Königshofen – ein ländliches Idyll. Doch Dürre und eine akut gefährdete Trinkwasserversorgung setzen vielen Menschen schwer zu.

Die Stadt mit ihren 6000 Einwohnerinnen und Einwohnern ist eine wie viele in Unterfranken. Eine mit Neubaugebieten für junge Familien. Mit frisch verlegtem Rollrasen vorm Einfamilienhaus. Trampolin, Grill, Planschbecken. Es gibt auch luxuriöse Anwesen mit Pool hinter der Hecke – zum Schutz vor neugierigen Blicken. Bad Königshofen im Landkreis Rhön-Grabfeld liegt zu Füßen der Haßberge, ganz im Norden Bayerns, umgeben von den Naturparks Rhön und Thüringer Wald. 1974 wurde die Stadt zum Bad erhoben, zur Kurstadt an der Fränkischen Saale. Die „FrankenTherme“ („Wasser erleben“) ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft. Und der Badebetrieb vor allem bei Touristen aus dem benachbarten Thüringen beliebt.