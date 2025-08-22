Wegen versuchten Mordes gesuchte Kroatin auf der A8 in Bayern festgenommen

Eine 70-jährige Kroatin wurde am Freitag, 22. August, von Einsatzkräften der Bundespolizei im Rahmen einer Grenzkontrolle auf der Autobahn A8 festgenommen. Das teilt die Bundespolizeiinspektion Freilassing mit. Die Festnahme ist demnach an einer Kontrollstelle der Bundespolizei erfolgt, als die Beamten einen Fernreisebus überprüften.

70-jährige Kroatin war 2004 zu zehn Jahren Haft verurteilt worden

Während der Kontrolle stellte die Polizei fest, dass gegen die 70-Jährige eine Ausschreibung zur Festnahme der Staatsanwaltschaft Stuttgart vorlag. Das Landgericht Stuttgart hatte die Kroatin im Jahr 2004 wegen versuchten Mordes rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe von zehn Jahren verurteilt.

Die Kroatin wurde noch am Freitag in ein Gefängnis überführt und muss nun noch eine verbleibende Reststrafe von insgesamt 1521 Tagen absitzen, also etwas mehr als vier Jahre.