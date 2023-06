Wegwerfgesellschaft

Müll lügt nicht: Eine Reise zum Ende der Konsumkette

Plus Wo gehobelt wird, fallen Späne; wo konsumiert wird, fällt Müll an. Landet der nicht im Hausmüll oder auf der Straße, gibt es noch eine letzte Instanz: den Wertstoffhof.

Von Dominik Durner

Müsste man Konsum als menschlichen Körper verbildlichen, der Wertstoffhof wäre so etwas wie der Enddarm. Er ist das sichtbare Ende der Konsumkette, dort zeigt sich schließlich, wie und was konsumiert wurde, völlig ungeschönt und undrapiert, in den Container und hernach die Sintflut. Verbogene, einst glänzende, nun vom Kalk erblindete Schöpfkellen, die sich ihr Karriereende redlich verdient haben, sind bedeckt mit Laptophaltern und anderen pandemischen Spielereien. Heruntergerockte Eckbänke mit ausgesessenen Sitzpolstern stehen dort gegenüber von quasi ungenutzten Bildschirmen und Kühlschränken, die zu groß, zu inaktuell, zu energiefressend waren und ausgetauscht wurden. Willkommen unter dem Brennglas der Gesellschaft.

Bildschirme sieht man auch an einem Dienstagvormittag im Augsburger Stadtteil Haunstetten zuhauf, wo Kurt Straß, 53, seine Hand zur freundlichen Begrüßung ausstreckt. Straß unterstehen als AWS-Bauhofleiter neben dem Wertstoffhof und dem Bauhof noch der Winterdienst und die Abfallentsorgung im Süden der Stadt, Wertstoffinseln und Papierkörbe inbegriffen. Mit einer Tasse Milchkaffee in der Hand beobachtet er aus dem ersten Stock des futuristischen und nachhaltigen Neubaus im Unteren Talweg, ob unten im Hof alles mit rechten Dingen zugeht. Dort sieht er aus einem roten Kleinwagen einen Mann aussteigen, seine Brille spiegelt in der Vormittagssonne. Aus dem Kofferraum hievt er einen alten Röhrenfernseher und stellt ihn zu den vielen anderen in den Elektrogroßgerätecontainer. Ein Blick hinein und man reist in die technologische Vergangenheit.

