Weiden in der Oberpfalz

vor 23 Min.

Angriff auf Passanten: Verdächtige vor Ermittlungsrichter

Der Schriftzug "Polizei" an einem Polizeirevier.

Nach dem Angriff mit einem schwertähnlichen Gegenstand auf Passanten in Weiden in der Oberpfalz soll die Verdächtige am Mittwoch vor einen Ermittlungsrichter kommen.