Frau verletzt mehrere Menschen mit schwertähnlichem Gegenstand

Eine Frau hat in Weiden in der Oberpfalz mehrere Menschen verletzt. Die Täterin soll mit einem schwertähnlichen Gegenstand auf sie losgegangen sein.

Im Stadtzentrum von Weiden in der Oberpfalz hat eine Frau am Dienstagmittag gegen 12 Uhr mehrere Menschen verletzt. Laut Zeugenaussagen hätte sie mehrere Personen mit einem schwertähnlichen Gegenstand am Unteren Markt angegriffen.

Der Rettungsdienst behandelte mehrere Verletzte. Beamte haben die Frau festgenommen. Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht nach Angaben der Polizei demnach derzeit nicht. Weitere Details wurden zunächst nicht bekannt.