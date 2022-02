Toter nach Lokalbesuch in Weiden: Vergiftung bei acht Gästen

In Weiden in der Oberpfalz kam es Samstagnacht und Sonntagmorgen zu einem Polizeieinsatz. Acht Menschen litten nach dem Besuch eines Lokals am Unteren Markt unter schweren gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Ein Mann verstarb.

In Weiden in der Oberpfalz kam es in der Nacht auf Sonntag zu einem ungewöhnlichen Großeinsatz. Nach dem Besuch eines Lokals litten acht Frauen und Männer unter schweren gesundheitlichen Beeinträchtigungen, teilt die Polizei mit. Ein Mann ist dabei ums Leben gekommen. Noch ist nicht abschließend geklärt, ob es sich um eine Vergiftung handelt. Die Personen hatten jedoch offenbar alle aus derselben Flasche getrunken. Sie wurden nach Angaben der Rettungsleitstelle und der Polizei zum Teil schwer verletzt ins Klinikum und - wegen der angespannten Covid-Lage - in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Der Untere Markt in Weiden war am frühen Sonntagmorgen voller Blaulichtfahrzeugen. Wegen den Ermittlungen wurde fast die gesamte Altstadt abgesperrt.

Video: dpa

Großeinsatz in Weiden: Ermittlung in alle Richtungen

Der Zustand der Personen soll nach Auskunft von Leitendem Oberstaatsanwalt Gerd Schäfer zum Teil sehr kritisch sein. Ein Gast des Lokals ist im Laufe der Nacht verstorben, bestätigte die Polizei. Es handelt sich um einen 52-jährigen Mann aus dem Landkreis Schwandorf. Er soll Vater von zwei Kindern sein. Die Todesursache ist unklar. Medienberichten zufolge soll eine Frau auf der Intensivstation in Regensburg intubiert werden. Unter den Betroffenen soll auch die Wirtin des Speiselokals sein. Alle Verletzten zeigen Vergiftungserscheinungen, bei einigen soll es zu krampfartigen Anfällen gekommen sein, teilt die Polizei auf Anfrage mit. Es bestehe der Verdacht der fahrlässigen Tötung, sagte eine Polizeisprecherin dem Bayerischen Rundfunk. Man gehe nicht von Vorsatz aus und ermittle in alle Richtungen. Es werde außerdem derzeit keine bestimmte Person als Beschuldigter geführt, hieß es in dem BR-Bericht weiter.

Weiden: Flasche Champagner sorgt für Übelkeit und Zusammenbrüche

Die Personen sollen Stammgäste des Lokals sein und in der Nacht eine Magnum-Flasche Champagner geöffnet haben. Die Flasche soll Berichten von Oberpfalzmedien zufolge am Tag zuvor gekauft worden und korrekt verschlossen gewesen sein. Die Übelkeit soll demnach bereits nach den ersten Schlucken aufgekommen sei, auch die Farbe des Schaumweins soll nicht transparent, sondern blässlich lila gewesen sein. Danach sollen die Feiernden zusammengebrochen sein, was den Großeinsatz auf den Plan rief. Als Polizei und Rettungsdienste eintrafen, fanden sie die verletzten Personen teilweise auf dem Boden liegend gefunden.